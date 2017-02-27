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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:52
vitaliy_berdinskikh написав: sailed написав:
Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)
А ЕС нам будет каждый месяц 600 лимонов давать?
Обычно когда МВФ наливает, то мы подростаем (чтобы слить на внутреннем рынке дороже).
В этот раз, видимо, мало налили. Поэтому падаем дальше и ждем миссию МВФ в январе. Мне это так видится.
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sailed
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:59
Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15
edvardd написав:
кстати в самый пик эпидемии,когда планировали локдауны -сегодня-завтра, я написал, что с 12 декабря спад, что скажете?
Просто угадал. А например, евро 1 к 1 и золото ниже 1000 не угадал. Что странного то?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15
zzzzzz написав:
Позавчера нерезы
купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
как думаете, это те, кто пару месяцев назад продавал на вторичке (т.е. ранее срока погашения )?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:37
sailed написав:
Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)
50 на 50, тобто або побачим, або ні
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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