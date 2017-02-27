Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:49
zzzzzz написав:
На вторник Минфин огласил внеплановое размещение любимых нерезидентами 5-летних ОВГЗ (204150 )
И еще вот такая новость
Україна планує випустити суверенні євробонди на 500 млн дол, пише Reuters з посиланням на IFR.
При цьому може йтися про дорозміщення єврооблігацій з погашенням в 2033 році та орієнтиром дохідності близько 6,4%, додає "Інтерфакс" з посиланням на джерело в уряді та в банківських колах. Як зазначається, книга заявок відкрита, фінальні параметри угоди будуть визначені в п`ятницю. Організаторами розміщення виступають BNP Paribas і Goldman Sachs. Основний випуск євробондів України з погашенням в березні 2033 році був розміщений в липні цього року, його обсяг становив $2 млрд, ставка купона - 7,25%.
якби ще реальне ВВП росло 6..7% щороку, а так піраміда.
держ борг зараз скільки відносно до ВВП?
а його обслуговування?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:52
vitaliy_berdinskikh написав: sailed написав:
Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)
А ЕС нам будет каждый месяц 600 лимонов давать?
Обычно когда МВФ наливает, то мы подростаем (чтобы слить на внутреннем рынке дороже).
В этот раз, видимо, мало налили. Поэтому падаем дальше и ждем миссию МВФ в январе. Мне это так видится.
sailed
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:59
Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн. Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15
edvardd написав:
кстати в самый пик эпидемии,когда планировали локдауны -сегодня-завтра, я написал, что с 12 декабря спад, что скажете?
Просто угадал. А например, евро 1 к 1 и золото ниже 1000 не угадал. Что странного то?
DmitryK
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15
zzzzzz написав:
Позавчера
нерезы
купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
как думаете, это те, кто пару месяцев назад продавал на вторичке (т.е. ранее срока погашения )?
Клаус
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:37
sailed написав:
Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)
50 на 50, тобто або побачим, або ні
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:01
Клаус написав: zzzzzz написав:
Позавчера
нерезы
купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
как думаете, это те, кто пару месяцев назад продавал на вторичке (т.е. ранее срока погашения )?
Вы думаете на земном шарике мало нерезов которые покупают бумаги стран третьего мира? Те или не те не знает даже ситибанк.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:20
Недавно на ветке озвучивалось предположение, что "опыт наведения порядка в БС" Рожковой будет востребован в небанковской финансовой сфере - мол, разрулила тут, разрулит и там. Нет... таки свадебный генерал с перспективами на выход...
Опыт не пригодился. Хотя я продолжаю настаивать на том, что его не было. Ломать - не строить! Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:29
zzzzzz написав:
Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Знову їдемо на 23
сірий
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:30
stryzhko написав:
Аваль лідирує з продажею по 28.05, хоча зазвичай курс малював вище середнього по банкам. Австрійці скидають нікому непотрібного?))
в них євро завищений, інколи - на 1%. а бакс - ринковий (як для такого банку), особливо вдень (онлайн маю на увазі). Але 10 коп. нижче ЧР - це вже провокація австро-угорських спецслужб
matroSkin
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