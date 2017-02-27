Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10

flyman написав: експорт / імпорт не причина, а наслідок.



візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.

Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.

Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.

Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,

і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.



Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах) візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)

Новый Петросян?Какой наслидок?Посмотрите внимательно на наш экспорт, там 80% руда, металл и сельхозпродукция, да хоть 1000 курс там сделай ничего не поменяется.Что за повторение пропаганды, уронили курс в 14-м году в 4-ре раза, ну и что?Кому помогло это ограбление трудящихся?Только ахметкам и коломойшам.Ну будет курс 100 что изменится?Да ничего не поменяется, только уже точно уедут отсюда все трудоспособные.Да и чего вы приколупались к этому сыру, за кордоном сыр уже лет 15 стоит 7 евро и выше и что дальше?Что надо девальвировать, если наши производители хотят накаламутить овна и сделать рентабельность 50%, а не как за кордоном меньше 10!Ну будет курс 100, люди никакой сыр не купят по 800 грн за кило, наше "маргариновое наипалово" тем более, ибо цены на наш "продукт" будут не меньше чем на настоящий сыр.Подтяните матчасть и не несите глупости вслед за пропагандистами.По курсу, это шок, а если опять налетят на мёд ОВГЗ нерезы, то даже 27 может быть, но НБУ точно не даст зелёный свет такому укрепляжу)))