26 - 100%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:32
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:34
matroSkin цікаво чому приват останніх півроку може більше, курс задер... монопольність і державність? раніше завжди був ринковий
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:35
На 23 пенсіонери без пенсій залишаться. Скоро незалежному НБУ вставлять пістон, і повернуть курс 28+. Не для того Смолія видавлювали, щоб бюджет знову валити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тас 28,07
ОТП 28
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:59
с какого перепугу?
в переди месяц праздников, локдаунов, сплошного безделия.
только успевай бегать в обменник и сдавать бакс
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:59
Пока что пытаются рисовать такую же загогулину как в конце 2018 - 2019
В принципе не удивлюсь если повторят, пусть не до 23 но до 25-26 могут под навалом саранчи-нерезидентов и прочих
Странный какой-то все-таки этот кризис.
п.с. у одного местного обменника даже чат-бот уже поломался и упорно рисует 28.20-28.15 полдня.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10
Новый Петросян?
Какой наслидок?
Посмотрите внимательно на наш экспорт, там 80% руда, металл и сельхозпродукция, да хоть 1000 курс там сделай ничего не поменяется.
Что за повторение пропаганды, уронили курс в 14-м году в 4-ре раза, ну и что?
Кому помогло это ограбление трудящихся?
Только ахметкам и коломойшам.
Ну будет курс 100 что изменится?
Да ничего не поменяется, только уже точно уедут отсюда все трудоспособные.
Да и чего вы приколупались к этому сыру, за кордоном сыр уже лет 15 стоит 7 евро и выше и что дальше?
Что надо девальвировать, если наши производители хотят накаламутить овна и сделать рентабельность 50%, а не как за кордоном меньше 10!
Ну будет курс 100, люди никакой сыр не купят по 800 грн за кило, наше "маргариновое наипалово" тем более, ибо цены на наш "продукт" будут не меньше чем на настоящий сыр.
Подтяните матчасть и не несите глупости вслед за пропагандистами.
По курсу, это шок, а если опять налетят на мёд ОВГЗ нерезы, то даже 27 может быть, но НБУ точно не даст зелёный свет такому укрепляжу)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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