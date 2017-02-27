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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6940694169426943
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:32

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


26 - 100%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:34

matroSkin цікаво чому приват останніх півроку може більше, курс задер... монопольність і державність? раніше завжди був ринковий
smromko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:35

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23

На 23 пенсіонери без пенсій залишаться. Скоро незалежному НБУ вставлять пістон, і повернуть курс 28+. Не для того Смолія видавлювали, щоб бюджет знову валити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Припускаю, що після 25 грудня знову поїдемо на 28,ХХ
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тас 28,07
ОТП 28
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:59

  vovakwasov написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Припускаю, що після 25 грудня знову поїдемо на 28,ХХ

с какого перепугу?
в переди месяц праздников, локдаунов, сплошного безделия.
только успевай бегать в обменник и сдавать бакс
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:59

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Пока что пытаются рисовать такую же загогулину как в конце 2018 - 2019 :mrgreen:
В принципе не удивлюсь если повторят, пусть не до 23 но до 25-26 могут под навалом саранчи-нерезидентов и прочих :mrgreen:
https://cdn.nplus1.ru/images/2020/12/10 ... e0952f.gif
Странный какой-то все-таки этот кризис.

п.с. у одного местного обменника даже чат-бот уже поломался и упорно рисует 28.20-28.15 полдня. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10

  flyman написав:експорт / імпорт не причина, а наслідок.

візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.
Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.
Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.
Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,
і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.

Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)

Новый Петросян?
Какой наслидок?
Посмотрите внимательно на наш экспорт, там 80% руда, металл и сельхозпродукция, да хоть 1000 курс там сделай ничего не поменяется.
Что за повторение пропаганды, уронили курс в 14-м году в 4-ре раза, ну и что?
Кому помогло это ограбление трудящихся?
Только ахметкам и коломойшам.
Ну будет курс 100 что изменится?
Да ничего не поменяется, только уже точно уедут отсюда все трудоспособные.
Да и чего вы приколупались к этому сыру, за кордоном сыр уже лет 15 стоит 7 евро и выше и что дальше?
Что надо девальвировать, если наши производители хотят накаламутить овна и сделать рентабельность 50%, а не как за кордоном меньше 10!
Ну будет курс 100, люди никакой сыр не купят по 800 грн за кило, наше "маргариновое наипалово" тем более, ибо цены на наш "продукт" будут не меньше чем на настоящий сыр.
Подтяните матчасть и не несите глупости вслед за пропагандистами.

По курсу, это шок, а если опять налетят на мёд ОВГЗ нерезы, то даже 27 может быть, но НБУ точно не даст зелёный свет такому укрепляжу)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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