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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6942694369446945>
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:19

  smromko написав:matroSkin цікаво чому приват останніх півроку може більше, курс задер... монопольність і державність? раніше завжди був ринковий

Можу лише припустити, що просто бакс зажимають, бо прибуток з валютообміну їм не такий вже цікавий, порохотяг забився порохом :mrgreen: Віддавати по старим депо ще ой, валютні активи - де вони? Та й про сотні справ з бабусею не забуваємо, якісь резерви під виплати теж тримають. Мабуть. Хоч прямо зараз, схоже, справи знову розгортаються так, що будуть бабусю щиміти звідусіль.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...

Страшнее чем #пуфикнападёт?

страшнее, хомяки все волосы повырывают...

Помню, помню, ваше утверждение, мол, "по моим сведениям" кризис наступит с 15 мая по 15 ноября 2018 года. Даже близко не приблизились к кризису

Но для пятничного топика сойдёт и этот прогноз :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:35

  Alex2007 написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Пока что пытаются рисовать такую же загогулину как в конце 2018 - 2019 :mrgreen:
В принципе не удивлюсь если повторят, пусть не до 23 но до 25-26 могут под навалом саранчи-нерезидентов и прочих :mrgreen:
https://cdn.nplus1.ru/images/2020/12/10 ... e0952f.gif
Странный какой-то все-таки этот кризис.

Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынуждено занимать у нерезов, которым Украина с 12% доходностью - клондайк потому что пристроить валюту с проффитом и гарантиями возврата кроме нас особо некуда. Овгз как создано для нерезов...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:45

  vitaliian написав:Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынужденно занимать у нерезов.


Кризис тут как бы и не причем - он просто подоспел и усугубил. Перераспределение экономической прибыли от реального сектора в финансовый началось еще в позднем 2018-м. И сдуваться это, соответственно, будет в той же очередности. 2021-й будет годом массовых дефолтов в бизнесе, в первую очередь из отраслей хореки, туризма и развлечений, транспорта и машиностроения. Может кое-где еще узкосекторально импорт выдавит с рынка среднее-крупное производство
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:47

  Олежан написав:
  vovakwasov написав:Припускаю, що після 25 грудня знову поїдемо на 28,ХХ

с какого перепугу?
в переди месяц праздников, локдаунов, сплошного безделия.
только успевай бегать в обменник и сдавать бакс


Припускаю, що чутки про матраси переповнені доларами в оселях українців дуже перебільшені...і основна біганина в обмінки для здавання баксів закінчиться до Нового року.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынужденно занимать у нерезов.


Кризис тут не причем - он просто подоспел. Перераспределение экономической прибыли с реального сектора в финансовый началось еще в позднем 2018-м. И сдуваться это, соответственно, в той же очередности. 2021-й будет годом массовых дефолтов бизнеса, в первую очередь из отраслей хореки, туризма и развлечений, транспорта и машиностроения. Может кое-где еще узкосекторально импорт выдавит с рынка среднее-крупное производство

НА моей памяти за последние 20 лет дефолтануло столько бизнесов, что мы уже должны жить в лесу на ветках. Дефолтятся бизнесы с ущербной бизнес-моделью, а на смену им приходит кто то другой. В 2015 помню предрекали крах рынка недвижимости, но крашится не весь рынок, а отдельные застройщики. Конечно это не есть хорошо для экономики и занятости, но на апокалипсис тоже не тянет.

Я лично делал аудит конкурентности многих бизнесов, увы умеющих выживать в сложных условиях попадалось очень мало, мышление собственников деревянное. Не надо обьяснять что в большинстве случаев банкротство - следствие переоценки самих себя и других ошибок мышления (читай стратегии)? Условия тяжелые, умеющих в них работать единицы, что вы хотите банкротства были и будут. Особенно среди тех кто упорно хочет продавать продукцию советского дизайна и качества, либо делать это устаревшими колхозными методами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:мышление собственников деревянное

От тому Ви ніколи не були і ніколи не будете власником будь-якого бізнесу внаслідок власної мегазавищеної самооцінки :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:03

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:мышление собственников деревянное

От тому Ви ніколи не були і не ніколи будете власником будь-якого бізнесу внаслідок власної мегазавищеної самооцінки :wink:

Вы правы, собственного бизнеса у меня больше не будет но по другой причине, каждый человек должен делать то что у него получается лучше чем у других, а я - не лучший бизнесмен (ага завышенная самооценка, ржунимагу)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:17

  vitaliian написав:НА моей памяти за последние 20 лет дефолтануло столько бизнесов, что мы уже должны жить в лесу на ветках. Дефолтятся бизнесы с ущербной бизнес-моделью, а на смену им приходит кто то другой. В 2015 помню предрекали крах рынка недвижимости, но крашится не весь рынок, а отдельные застройщики. Конечно это не есть хорошо для экономики и занятости, но на апокалипсис тоже не тянет.

Я лично делал аудит конкурентности многих бизнесов, увы умеющих выживать в сложных условиях попадалось очень мало, мышление собственников деревянное. Не надо обьяснять что в большинстве случаев банкротство - следствие переоценки самих себя и других ошибок мышления (читай стратегии)? Условия тяжелые, умеющих в них работать единицы, что вы хотите банкротства были и будут. Особенно среди тех кто упорно хочет продавать продукцию советского дизайна и качества, либо делать это устаревшими колхозными методами.


Не разделяю вашего увлечения по блеймингу собственников. То, что вы называете "выживаемостью" бизнес-модели, называется в наших условиях покупкой конкуретных преимуществ у государства, или просто коррупцией. Посмотрите на процветающий бизнес - он строится исключительно на нерыночных преимуществах. И даже если кто-то из собственников этого не хотел - не имел альтернативы, поскольку конкуренты росли на каком-нибудь бюджетном, ФГИ-шном, или ментовском "допинге".

Есть, конечно, вредители национального масштаба, ворующие с убытков, а не прибылей (энергетика - главная такая отрасль). Но к большей части предпринимателей это не относится, они вынуждены бороться за худые кошельки потребителей всеми доступными средствами.

Что касается качества и новационности продукции - если вы намекаете на то, что не могут, потому что не хотят, то это вообще глупость, по-моему. Посмотрите на образовательный уровень, за который у нас в ответе (пока еще) государство, и скажите, откуда там взяться свежей мысли? Ту же вакцину от ковида можно создать, просто захотев? :roll: А ведь это незанятый бизнес объемом сотни миллиардов долларов, так называемый "голубой океан"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:30

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 07-11.12.2020 НБУ выкупил на валютном рынке $79 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
По дням:
- среда - 9;
- пятница - 70.
Как и предполагалось по ходу торгов, в среду интервенция была психологически-тренировочной, а сегодня уже настоящей.

Чистая покупка с начала года составила $827.8 млн.
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