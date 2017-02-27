Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:17

vitaliian написав: НА моей памяти за последние 20 лет дефолтануло столько бизнесов, что мы уже должны жить в лесу на ветках. Дефолтятся бизнесы с ущербной бизнес-моделью, а на смену им приходит кто то другой. В 2015 помню предрекали крах рынка недвижимости, но крашится не весь рынок, а отдельные застройщики. Конечно это не есть хорошо для экономики и занятости, но на апокалипсис тоже не тянет.



Я лично делал аудит конкурентности многих бизнесов, увы умеющих выживать в сложных условиях попадалось очень мало, мышление собственников деревянное. Не надо обьяснять что в большинстве случаев банкротство - следствие переоценки самих себя и других ошибок мышления (читай стратегии)? Условия тяжелые, умеющих в них работать единицы, что вы хотите банкротства были и будут. Особенно среди тех кто упорно хочет продавать продукцию советского дизайна и качества, либо делать это устаревшими колхозными методами. НА моей памяти за последние 20 лет дефолтануло столько бизнесов, что мы уже должны жить в лесу на ветках. Дефолтятся бизнесы с ущербной бизнес-моделью, а на смену им приходит кто то другой. В 2015 помню предрекали крах рынка недвижимости, но крашится не весь рынок, а отдельные застройщики. Конечно это не есть хорошо для экономики и занятости, но на апокалипсис тоже не тянет.Я лично делал аудит конкурентности многих бизнесов, увы умеющих выживать в сложных условиях попадалось очень мало, мышление собственников деревянное. Не надо обьяснять что в большинстве случаев банкротство - следствие переоценки самих себя и других ошибок мышления (читай стратегии)? Условия тяжелые, умеющих в них работать единицы, что вы хотите банкротства были и будут. Особенно среди тех кто упорно хочет продавать продукцию советского дизайна и качества, либо делать это устаревшими колхозными методами.

Не разделяю вашего увлечения по блеймингу собственников. То, что вы называете "выживаемостью" бизнес-модели, называется в наших условиях покупкой конкуретных преимуществ у государства, или просто коррупцией. Посмотрите на процветающий бизнес - он строится исключительно на нерыночных преимуществах. И даже если кто-то из собственников этого не хотел - не имел альтернативы, поскольку конкуренты росли на каком-нибудь бюджетном, ФГИ-шном, или ментовском "допинге".Есть, конечно, вредители национального масштаба, ворующие с убытков, а не прибылей (энергетика - главная такая отрасль). Но к большей части предпринимателей это не относится, они вынуждены бороться за худые кошельки потребителей всеми доступными средствами.Что касается качества и новационности продукции - если вы намекаете на то, что не могут, потому что не хотят, то это вообще глупость, по-моему. Посмотрите на образовательный уровень, за который у нас в ответе (пока еще) государство, и скажите, откуда там взяться свежей мысли? Ту же вакцину от ковида можно создать, просто захотев?А ведь это незанятый бизнес объемом сотни миллиардов долларов, так называемый "голубой океан"