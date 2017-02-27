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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:30
zРадио чтобы не зарываться глубоко в оффтоп, коррупция это следствие а не причина, поэтому мы её никогда не победим. Какие ценности прививают детям в семье и школе? То и имеем с лагом в 20-40 лет в экономике, политике, социально-культурной жизни.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:37
vitaliian написав:zРадио
чтобы не зарываться глубоко в оффтоп, коррупция это следствие а не причина, поэтому мы её никогда не победим. Какие ценности прививают детям в семье и школе? То и имеем с лагом в 20-40 лет в экономике, политике, социально-культурной жизни.
Совок будет еще золотой лигой для отмазки лет 70.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40
Сибарит написав:
За прошедшую неделю 07-11.12.2020 НБУ выкупил на валютном рынке $79 млн.
Ничего не продавал.
По дням:
- среда - 9;
- пятница - 70
.
не смотря на это сегодня курс нырнул под 28 и просел на 10 коп к вчерашнему закрытию.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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vitaliian
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