Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:30

zРадио чтобы не зарываться глубоко в оффтоп, коррупция это следствие а не причина, поэтому мы её никогда не победим. Какие ценности прививают детям в семье и школе? То и имеем с лагом в 20-40 лет в экономике, политике, социально-культурной жизни.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$