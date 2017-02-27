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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6942694369446945>
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:19

  smromko написав:matroSkin цікаво чому приват останніх півроку може більше, курс задер... монопольність і державність? раніше завжди був ринковий

Можу лише припустити, що просто бакс зажимають, бо прибуток з валютообміну їм не такий вже цікавий, порохотяг забився порохом :mrgreen: Віддавати по старим депо ще ой, валютні активи - де вони? Та й про сотні справ з бабусею не забуваємо, якісь резерви під виплати теж тримають. Мабуть. Хоч прямо зараз, схоже, справи знову розгортаються так, що будуть бабусю щиміти звідусіль.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...

Страшнее чем #пуфикнападёт?

страшнее, хомяки все волосы повырывают...

Помню, помню, ваше утверждение, мол, "по моим сведениям" кризис наступит с 15 мая по 15 ноября 2018 года. Даже близко не приблизились к кризису

Но для пятничного топика сойдёт и этот прогноз :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:35

  Alex2007 написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Пока что пытаются рисовать такую же загогулину как в конце 2018 - 2019 :mrgreen:
В принципе не удивлюсь если повторят, пусть не до 23 но до 25-26 могут под навалом саранчи-нерезидентов и прочих :mrgreen:
https://cdn.nplus1.ru/images/2020/12/10 ... e0952f.gif
Странный какой-то все-таки этот кризис.

Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынуждено занимать у нерезов, которым Украина с 12% доходностью - клондайк потому что пристроить валюту с проффитом и гарантиями возврата кроме нас особо некуда. Овгз как создано для нерезов...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:45

  vitaliian написав:Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынужденно занимать у нерезов.


Кризис тут как бы и не причем - он просто подоспел и усугубил. Перераспределение экономической прибыли от реального сектора в финансовый началось еще в позднем 2018-м. И сдуваться это, соответственно, будет в той же очередности. 2021-й будет годом массовых дефолтов в бизнесе, в первую очередь из отраслей хореки, туризма и развлечений, транспорта и машиностроения. Может кое-где еще узкосекторально импорт выдавит с рынка среднее-крупное производство
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:47

  Олежан написав:
  vovakwasov написав:Припускаю, що після 25 грудня знову поїдемо на 28,ХХ

с какого перепугу?
в переди месяц праздников, локдаунов, сплошного безделия.
только успевай бегать в обменник и сдавать бакс


Припускаю, що чутки про матраси переповнені доларами в оселях українців дуже перебільшені...і основна біганина в обмінки для здавання баксів закінчиться до Нового року.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:30

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 07-11.12.2020 НБУ выкупил на валютном рынке $79 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
По дням:
- среда - 9;
- пятница - 70.
Как и предполагалось по ходу торгов, в среду интервенция была психологически-тренировочной, а сегодня уже настоящей.

Чистая покупка с начала года составила $827.8 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:40

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 07-11.12.2020 НБУ выкупил на валютном рынке $79 млн.
Ничего не продавал.

По дням:
- среда - 9;
- пятница - 70
.
не смотря на это сегодня курс нырнул под 28 и просел на 10 коп к вчерашнему закрытию.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:а если опять налетят на мёд ОВГЗ нерезы, то даже 27 может быть, но НБУ точно не даст зелёный свет такому укрепляжу)))


ну будет выкупать без фанатизма, как сити
потом пригодится, когда пирамида развалится - пожары тушить!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:18

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


Припускаю, що після 25 грудня знову поїдемо на 28,ХХ[/quote]
с какого перепугу?
в переди месяц праздников, локдаунов, сплошного безделия.
только успевай бегать в обменник и сдавать бакс[/quote]

А припустити ,що їснують люди,які заробляють гривні,і не потребують валютообміну?
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:19

  lapay написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23

На 23 пенсіонери без пенсій залишаться. Скоро незалежному НБУ вставлять пістон, і повернуть курс 28+. Не для того Смолія видавлювали, щоб бюджет знову валити.

Так а НБУ-то тут при чем? И так выкупает как может чтобы сгладить паление к ЭОК. Но против ЭОК-то не попрешь. Тренд на укрепление неизбежен при отсутствии панической надбавки. А организация панической надбавки - это не во власти НБУ, этим правительство обычно занимается, уже какой год закладывая в бюджет откровенно завышенные курсы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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