smromko написав:matroSkin цікаво чому приват останніх півроку може більше, курс задер... монопольність і державність? раніше завжди був ринковий
Можу лише припустити, що просто бакс зажимають, бо прибуток з валютообміну їм не такий вже цікавий, порохотяг забився порохом Віддавати по старим депо ще ой, валютні активи - де вони? Та й про сотні справ з бабусею не забуваємо, якісь резерви під виплати теж тримають. Мабуть. Хоч прямо зараз, схоже, справи знову розгортаються так, що будуть бабусю щиміти звідусіль.
zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн вчера еще на 360 млн. Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Знову їдемо на 23
Пока что пытаются рисовать такую же загогулину как в конце 2018 - 2019 В принципе не удивлюсь если повторят, пусть не до 23 но до 25-26 могут под навалом саранчи-нерезидентов и прочих https://cdn.nplus1.ru/images/2020/12/10 ... e0952f.gif Странный какой-то все-таки этот кризис.
Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынуждено занимать у нерезов, которым Украина с 12% доходностью - клондайк потому что пристроить валюту с проффитом и гарантиями возврата кроме нас особо некуда. Овгз как создано для нерезов...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian написав:Кризисы бывают разные. Этот кризис интересен тем что банковская система мегастабильна, звр 26 ярдов, банки ломятся от дешевых (практически бесплатных) денег, а бюджет при этом в минусе, собираемость налогов и экономика падает, правительство вынужденно занимать у нерезов.
Кризис тут как бы и не причем - он просто подоспел и усугубил. Перераспределение экономической прибыли от реального сектора в финансовый началось еще в позднем 2018-м. И сдуваться это, соответственно, будет в той же очередности. 2021-й будет годом массовых дефолтов в бизнесе, в первую очередь из отраслей хореки, туризма и развлечений, транспорта и машиностроения. Может кое-где еще узкосекторально импорт выдавит с рынка среднее-крупное производство
За прошедшую неделю 07-11.12.2020 НБУ выкупил на валютном рынке $79 млн. Ничего не продавал. Все интервенции осуществлялись по единому курсу. По дням: - среда - 9; - пятница - 70. Как и предполагалось по ходу торгов, в среду интервенция была психологически-тренировочной, а сегодня уже настоящей.
Чистая покупка с начала года составила $827.8 млн.
zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн вчера еще на 360 млн. Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Знову їдемо на 23
На 23 пенсіонери без пенсій залишаться. Скоро незалежному НБУ вставлять пістон, і повернуть курс 28+. Не для того Смолія видавлювали, щоб бюджет знову валити.
Так а НБУ-то тут при чем? И так выкупает как может чтобы сгладить паление к ЭОК. Но против ЭОК-то не попрешь. Тренд на укрепление неизбежен при отсутствии панической надбавки. А организация панической надбавки - это не во власти НБУ, этим правительство обычно занимается, уже какой год закладывая в бюджет откровенно завышенные курсы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.