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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:29
Alex2006 написав:
Так а НБУ-то тут при чем? И так выкупает как может чтобы сгладить паление к ЭОК. Но против ЭОК-то не попрешь. Тренд на укрепление неизбежен при отсутствии панической надбавки. А организация панической надбавки - это не во власти НБУ, этим правительство обычно занимается, уже какой год закладывая в бюджет откровенно завышенные курсы.
вот и сегодня нбу выкупил 70 млн а курс все равно просел на 10 коп. Таким темпом 27 светит уже в этом году
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:49
Скорее всего повторяется прошлый год
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:55
Согласен. Повтор сценария прошлого года. И похоже таки 27 могет быть не весной а намного раньше.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:09
matroSkin написав:
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
На ожиданиях.
За евро:
- ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, однако если финансовые условия будут оставаться благоприятными, не обязательно использовать программу количественного смягчения в полном объеме. Рынки восприняли последнее сообщение позитивно для евро, поскольку многие инвесторы ожидали более мягких комментариев со стороны ЕЦБ;
– вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши, которые долгое время выступали против проекта. Соглашение также открывает дорогу для реализации фонда восстановления Европы после пандемии объемом 750 млрд евро, для финансирования которого будут выпущены общеевропейские бонды.
Против доллара:
- в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось. СМИ сообщали о сохраняющейся напряженности между различными сторонами переговоров.
matroSkin написав:
Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
Опять на ожиданиях!
Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин от коронавируса. Сегодня утром стало известно о том, что профильный комитет Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and DrugAdministration, FDA) большинством голосов поддержал экстренный выпуск в обращение вакцины, разработанной компанией Pfizer. Официальное одобрение FDA, которое, как ожидается, будет выпущено в ближайшие дни, послужит, вероятно, толчком к началу массовой вакцинации от COVID в США.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:12
Міністерство фінансів України в процесі дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році збільшило його обсяг із початкових $500 млн до $600 млн і завдяки втричі більшому попиту змогло знизити ставку з початкових 6,4% до 6,2%, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах.
"Книгу вже закрито, підсумкова ставка - 6,2%", - сказав він.
Офіційна інформація про розміщення наразі відсутня.
Водночас інший учасник ринку зазначив, що дорозміщення зумовило зниження котирувань цих паперів на ринку приблизно на 50 базисних пунктів - до 109,6% номіналу.
Раніше експерти вказували на велику ймовірність виходу України на ринок із новим зовнішнім запозиченням наприкінці цього року після позитивних сигналів з боку МВФ та інших міжнародних партнерів. ЄС цього тижня виділив Україні після тривалої затримки EUR600 млн транш макрофінансової допомоги, аргументувавши це тим, що Україна в останні тижні відновила зобов'язання продовжити співпрацю з МВФ і підтвердила прихильність політичній програмі, погодженій з ЄС.
Як повідомлялося, Україна наприкінці липня розмістила нові 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд з дохідністю 7,253%. Загальними лід-менеджерами та спільними дилер-менеджерами транзакції тоді стали Goldman Sachs International і J.P. Morgan.
Організаторами дорозміщення в грудні стали Paribas і Goldman Sachs.
P.S. Поясню чого виділення великими літерами - тобто мінфін міг розмістити 1,5 млрд без проблем і під менший відсоток, але не захотів, міркую, що однієї із причин є впевнена інформація про отримання чергового траншу МВФ, а там значно менші відсотки. Як це вплине на курс, міркую ТУТ нікому пояснювати не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в П'ят 11 гру, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:16
fin написав:
Согласен. Повтор сценария прошлого года. И похоже таки 27 могет быть не весной а намного раньше.
Ну, будемо купувати по 27 - які проблеми...
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