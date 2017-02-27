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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:29
Alex2006 написав:
Так а НБУ-то тут при чем? И так выкупает как может чтобы сгладить паление к ЭОК. Но против ЭОК-то не попрешь. Тренд на укрепление неизбежен при отсутствии панической надбавки. А организация панической надбавки - это не во власти НБУ, этим правительство обычно занимается, уже какой год закладывая в бюджет откровенно завышенные курсы.
вот и сегодня нбу выкупил 70 млн а курс все равно просел на 10 коп. Таким темпом 27 светит уже в этом году
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:49
Скорее всего повторяется прошлый год
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:55
Согласен. Повтор сценария прошлого года. И похоже таки 27 могет быть не весной а намного раньше.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:09
matroSkin написав:
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
На ожиданиях.
За евро:
- ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, однако если финансовые условия будут оставаться благоприятными, не обязательно использовать программу количественного смягчения в полном объеме. Рынки восприняли последнее сообщение позитивно для евро, поскольку многие инвесторы ожидали более мягких комментариев со стороны ЕЦБ;
– вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши, которые долгое время выступали против проекта. Соглашение также открывает дорогу для реализации фонда восстановления Европы после пандемии объемом 750 млрд евро, для финансирования которого будут выпущены общеевропейские бонды.
Против доллара:
- в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось. СМИ сообщали о сохраняющейся напряженности между различными сторонами переговоров.
matroSkin написав:
Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
Опять на ожиданиях!
Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин от коронавируса. Сегодня утром стало известно о том, что профильный комитет Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and DrugAdministration, FDA) большинством голосов поддержал экстренный выпуск в обращение вакцины, разработанной компанией Pfizer. Официальное одобрение FDA, которое, как ожидается, будет выпущено в ближайшие дни, послужит, вероятно, толчком к началу массовой вакцинации от COVID в США.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:12
Міністерство фінансів України в процесі дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році збільшило його обсяг із початкових $500 млн до $600 млн і завдяки втричі більшому попиту змогло знизити ставку з початкових 6,4% до 6,2%, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах.
"Книгу вже закрито, підсумкова ставка - 6,2%", - сказав він.
Офіційна інформація про розміщення наразі відсутня.
Водночас інший учасник ринку зазначив, що дорозміщення зумовило зниження котирувань цих паперів на ринку приблизно на 50 базисних пунктів - до 109,6% номіналу.
Раніше експерти вказували на велику ймовірність виходу України на ринок із новим зовнішнім запозиченням наприкінці цього року після позитивних сигналів з боку МВФ та інших міжнародних партнерів. ЄС цього тижня виділив Україні після тривалої затримки EUR600 млн транш макрофінансової допомоги, аргументувавши це тим, що Україна в останні тижні відновила зобов'язання продовжити співпрацю з МВФ і підтвердила прихильність політичній програмі, погодженій з ЄС.
Як повідомлялося, Україна наприкінці липня розмістила нові 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд з дохідністю 7,253%. Загальними лід-менеджерами та спільними дилер-менеджерами транзакції тоді стали Goldman Sachs International і J.P. Morgan.
Організаторами дорозміщення в грудні стали Paribas і Goldman Sachs.
P.S. Поясню чому чотири слова виділив великими літерами - тобто мінфін міг розмістити 1,5 млрд без проблем і під менший відсоток, але не захотів, міркую, що однією із причин є впевнена інформація про отримання чергового траншу МВФ, а там значно менші відсотки. Як це вплине на курс, міркую, ТУТ нікому пояснювати не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в П'ят 11 гру, 2020 19:24, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:16
fin написав:
Согласен. Повтор сценария прошлого года. И похоже таки 27 могет быть не весной а намного раньше.
Ну, будемо купувати по 27 - які проблеми...
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:20
ЗМІ: Мінфін закрив книгу дорозміщення євробондів-2033 на $600 млн під 6,2%
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Повідомлення про результати проведення тендера
з підтримки ліквідності банків
Національний банк України повідомляє, що 11.12.2020 відбулись кількісні
тендери з рефінансування банків строками:
- до 84 днів,
за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на суму 87,9 млн. грн.
за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
- до 1 820 днів,
за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму
11 014,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:04
zzzzzz
сколько аукционов осталось - 2 или 3? по-любому, недостающие (до половинного закрытия декабрьской дырки по расходам) грубо 40-45 ярдов, они возьмут.
3 по 15 или 2 по 20. при таком внезапном спросе, можно ставки выше 12 не подымать, даже чуть опустить. как на бондах. Иинтересно только, что криворожские брюссельким такое затёрли, о чем мы еще не знаем?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:26
О,про 27,00 заговорили) ну-ну..)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:30
rasmus написав: somilitark написав:
а если опять налетят на мёд ОВГЗ нерезы, то даже 27 может быть, но НБУ точно не даст зелёный свет такому укрепляжу)))
ну будет выкупать без фанатизма, как сити
потом пригодится, когда пирамида
развалится - пожары тушить!
Ещё одна зачётная шутка, Петросян случайно не ваш дядя?
Ну какая нах пирамида, посмотрите на объём ОВГЗ в обращении, отбросив госбанки и НБУ, сколько там наберётся? 150 или 180 ярдов гривен?
6 ярдов валюты при резервах в 26?
При ВВП в 154 ярда?
Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.
Так что хватит тупой бениной пропаганды, ОВГЗ это рыночный инструмент, объём 70 лямов у.е. рынок сегодня точно бы не переварил, могли и закрыться торги вообще, а курс мог быть и 25 за доллар уже сегодня.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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