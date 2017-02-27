Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:12

Міністерство фінансів України в процесі дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році збільшило його обсяг із початкових $500 млн до $600 млн і завдяки втричі більшому попиту змогло знизити ставку з початкових 6,4% до 6,2%, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах.

"Книгу вже закрито, підсумкова ставка - 6,2%", - сказав він.

Офіційна інформація про розміщення наразі відсутня.

Водночас інший учасник ринку зазначив, що дорозміщення зумовило зниження котирувань цих паперів на ринку приблизно на 50 базисних пунктів - до 109,6% номіналу.

Раніше експерти вказували на велику ймовірність виходу України на ринок із новим зовнішнім запозиченням наприкінці цього року після позитивних сигналів з боку МВФ та інших міжнародних партнерів. ЄС цього тижня виділив Україні після тривалої затримки EUR600 млн транш макрофінансової допомоги, аргументувавши це тим, що Україна в останні тижні відновила зобов'язання продовжити співпрацю з МВФ і підтвердила прихильність політичній програмі, погодженій з ЄС.

Як повідомлялося, Україна наприкінці липня розмістила нові 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд з дохідністю 7,253%. Загальними лід-менеджерами та спільними дилер-менеджерами транзакції тоді стали Goldman Sachs International і J.P. Morgan.

Організаторами дорозміщення в грудні стали Paribas і Goldman Sachs.



P.S. Поясню чому чотири слова виділив великими літерами - тобто мінфін міг розмістити 1,5 млрд без проблем і під менший відсоток, але не захотів, міркую, що однією із причин є впевнена інформація про отримання чергового траншу МВФ, а там значно менші відсотки. Як це вплине на курс, міркую, ТУТ нікому пояснювати не потрібно

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 11 гру, 2020 19:24, всього редагувалось 4 разів.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.