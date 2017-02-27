Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:53

AlexxK написав: matroSkin написав: Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал?

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На ожиданиях.

За евро:

- ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, ...

– вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши...



Против доллара:

- в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось...

matroSkin написав: Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали). Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).

Опять на ожиданиях!

Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин... Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал?...На ожиданиях.За евро:- ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, ...– вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши...Против доллара:- в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось...Опять на ожиданиях!Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин...

Это сегодняшние коменты ко вчерашним фактам. Инвестинг я и сам читаю))кстати, правильно вы интерпретируете имхо только 2 фактора в поддержку евро (вчера, когда спрашивал, не видел еще итоги саммита ЕС - то, что раскольникам рога обломали - это да, поддержка евры, но в долгосроке)А линия Макконелла = неопределенность по стимулам в краткосроке играет за бакс. Что и проявилось сегодня. Новость о запуске пфайзер в работу появилась сегодня, а жижа росла вчера, сегодня же комоды и фонда подупали (нет дармовых денег - нет смешных пузыриков).а вот сегодня - всё "правильно" (в моей логике) и бакс придавливает:Если амеры сейчас добьют на закрытии недели, и бакс закончит выше 91 и ниже 1.21, то у нас (Киев) розница не пойдет ниже 28,20 на викенд, а МБ в Пн. отскочит на 28+ Я так думаю...