matroSkin написав:Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ... На ожиданиях. За евро: - ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, ... – вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши...
Против доллара: - в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось...
matroSkin написав:Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
Опять на ожиданиях! Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин...
Это сегодняшние коменты ко вчерашним фактам. Инвестинг я и сам читаю))
кстати, правильно вы интерпретируете имхо только 2 фактора в поддержку евро (вчера, когда спрашивал, не видел еще итоги саммита ЕС - то, что раскольникам рога обломали - это да, поддержка евры, но в долгосроке) А линия Макконелла = неопределенность по стимулам в краткосроке играет за бакс. Что и проявилось сегодня. Новость о запуске пфайзер в работу появилась сегодня, а жижа росла вчера, сегодня же комоды и фонда подупали (нет дармовых денег - нет смешных пузыриков). а вот сегодня - всё "правильно" (в моей логике) и бакс придавливает: https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-2021107
Если амеры сейчас добьют на закрытии недели, и бакс закончит выше 91 и ниже 1.21, то у нас (Киев) розница не пойдет ниже 28,20 на викенд, а МБ в Пн. отскочит на 28+ Я так думаю...
somilitark написав: Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.
Так что хватит тупой бениной пропаганды, ОВГЗ это рыночный инструмент, объём 70 лямов у.е. рынок сегодня точно бы не переварил, могли и закрыться торги вообще, а курс мог быть и 25 за доллар уже сегодня.
Согласен с каждым словом, от себя добавлю пирамида это когда каждая свободная гривна идет не в экономику а в овгз, и правительство с удовольствием её пылесосит. Сделать такое можно повысив ставки привлечения до уровня сверхдоходности, в других случаях за покупателем остаётся выбор купить овгз или другой рыночный инструмент примерно с такой же доходностью.
НБУ может сглаживать падение курса но воспрепятствовать тренду не может, как вверх так и вниз, как минимум потому что он не единственный игрок на межбанке, поэтому надежды что курс 27,90 (или любой другой) будут держать зубами - иллюзия.
Пока что сценарий 2018-2019г самый реалистичный и компромиссный для всех участников рынка, даже если зеприденту почему-то не нравится курс 24.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Василь-Рівне написав:P.S. Поясню чому чотири слова виділив великими літерами - тобто мінфін міг розмістити 1,5 млрд без проблем і під менший відсоток, але не захотів, міркую, що однією із причин є впевнена інформація про отримання чергового траншу МВФ, а там значно менші відсотки. Як це вплине на курс, міркую, ТУТ нікому пояснювати не потрібно[и процедуры привлечения долгов
Ага, так прям по щелчку пальца Минфин в процессе прайсинга и может увеличить объемы в 3 раза А если бы спрос превысил предложение в 20 раз (что для международного рынка суверенных бондов на наших объемах - плевок в океан), то могли бы залистить и 10 млрд - ни тебе бюджетного расписания, ни валютного планирования, нифига? Боюсь, управление внешним долгом немного отличается в подходах от аукционов размещения ОВГЗ (хотя и там есть отсечки объемов)
somilitark написав: Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.
Так что хватит тупой бениной пропаганды, ОВГЗ это рыночный инструмент, объём 70 лямов у.е. рынок сегодня точно бы не переварил, могли и закрыться торги вообще, а курс мог быть и 25 за доллар уже сегодня.
Согласен с каждым словом, от себя добавлю пирамида это когда каждая свободная гривна идет не в экономику а в овгз, и правительство с удовольствием её пылесосит. Сделать такое можно повысив ставки привлечения до уровня сверхдоходности, в других случаях за покупателем остаётся выбор купить овгз или другой рыночный инструмент примерно с такой же доходностью.
НБУ может сглаживать падение курса но воспрепятствовать тренду не может, как вверх так и вниз, как минимум потому что он не единственный игрок на межбанке, поэтому надежды что курс 27,90 (или любой другой) будут держать зубами - иллюзия.
Пока что сценарий 2018-2019г самый реалистичный и компромиссный для всех участников рынка, даже если зеприденту почему-то не нравится курс 24.
Хр флудить.Для успокоения полного,предлагаю пойти в ближайшее отделение госбанка,взять обещанный по ящику кредит по программе 5-7-9.И вложиться на все в ОВГЗ под 12%.Получите прибыль после выписки.