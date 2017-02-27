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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6943694469456946
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:53

  AlexxK написав:
  matroSkin написав:Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал?
...
На ожиданиях. :)
За евро:
- ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, ...
– вчера вечером лидеры стран ЕС утвердили бюджет еврозоны объемом 1,8 трлн евро, добившись одобрения со стороны Венгрии и Польши...

Против доллара:
- в четверг ясности по поводу нового пакета мер поддержки экономики США не прибавилось...
  matroSkin написав:Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).

Опять на ожиданиях! :)
Поддержку сырьевым котировкам продолжает оказывать оптимизм участников рынка в отношении разработки вакцин...


Это сегодняшние коменты ко вчерашним фактам. Инвестинг я и сам читаю))

кстати, правильно вы интерпретируете имхо только 2 фактора в поддержку евро (вчера, когда спрашивал, не видел еще итоги саммита ЕС - то, что раскольникам рога обломали - это да, поддержка евры, но в долгосроке)
А линия Макконелла = неопределенность по стимулам в краткосроке играет за бакс. Что и проявилось сегодня. Новость о запуске пфайзер в работу появилась сегодня, а жижа росла вчера, сегодня же комоды и фонда подупали (нет дармовых денег - нет смешных пузыриков).
а вот сегодня - всё "правильно" (в моей логике) и бакс придавливает:
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-2021107

Если амеры сейчас добьют на закрытии недели, и бакс закончит выше 91 и ниже 1.21, то у нас (Киев) розница не пойдет ниже 28,20 на викенд, а МБ в Пн. отскочит на 28+ Я так думаю... :mrgreen:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:55

  somilitark написав:
Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.

Так что хватит тупой бениной пропаганды, ОВГЗ это рыночный инструмент, объём 70 лямов у.е. рынок сегодня точно бы не переварил, могли и закрыться торги вообще, а курс мог быть и 25 за доллар уже сегодня.

Согласен с каждым словом, от себя добавлю пирамида это когда каждая свободная гривна идет не в экономику а в овгз, и правительство с удовольствием её пылесосит. Сделать такое можно повысив ставки привлечения до уровня сверхдоходности, в других случаях за покупателем остаётся выбор купить овгз или другой рыночный инструмент примерно с такой же доходностью.

НБУ может сглаживать падение курса но воспрепятствовать тренду не может, как вверх так и вниз, как минимум потому что он не единственный игрок на межбанке, поэтому надежды что курс 27,90 (или любой другой) будут держать зубами - иллюзия.

Пока что сценарий 2018-2019г самый реалистичный и компромиссный для всех участников рынка, даже если зеприденту почему-то не нравится курс 24.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:17

  twin написав:О,про 27,00 заговорили) ну-ну..)

Дай людям помечтать
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  twin написав:О,про 27,00 заговорили) ну-ну..)

Дай людям помечтать

при річній інфляції 5% в грн
24,6 * 1.05 = 25.83 грн за $1
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:21

  Василь-Рівне написав:P.S. Поясню чому чотири слова виділив великими літерами - тобто мінфін міг розмістити 1,5 млрд без проблем і під менший відсоток, але не захотів, міркую, що однією із причин є впевнена інформація про отримання чергового траншу МВФ, а там значно менші відсотки. Як це вплине на курс, міркую, ТУТ нікому пояснювати не потрібно[и процедуры привлечения долгов


Ага, так прям по щелчку пальца Минфин в процессе прайсинга и может увеличить объемы в 3 раза :mrgreen: А если бы спрос превысил предложение в 20 раз (что для международного рынка суверенных бондов на наших объемах - плевок в океан), то могли бы залистить и 10 млрд - ни тебе бюджетного расписания, ни валютного планирования, нифига? :roll: Боюсь, управление внешним долгом немного отличается в подходах от аукционов размещения ОВГЗ (хотя и там есть отсечки объемов)

PS:
Источник Delo.ua в МВФ утверждает, что миссия МВФ не приедет в Украину в этом году — в лучшем случае будет видеоконференция
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... izem5f3s9s
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цены на пшеницу поперли вверх, вот и укрепляется гривна, инвесторы в облигации сразу подтянулись. Заработает мультипликатор, и напечатанная гривна сразу покажет реальный курс дел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 00:18

  somilitark написав:Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.

ОВГЗ это рыночный инструмент

Никогда не знаешь в туфлях оппонент или уже в домашних тапочках.
В чем кроется механизм инвестиционных проектов? Инвестиции или просто выгодная отсрочка?
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 00:49

  Олежан написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

Знову їдемо на 23


26 - 100%


на валютном и прочих рынках "100%" и "точно" не бывает никогда :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 01:28

  vitaliian написав:
  somilitark написав:
Пирамида это когда ОВГЗ 30 и выше % от ВВП, никто в долг не даёт, приходится удерживать инвесторов драконовской доходностью и повышать постоянно ставки.

Так что хватит тупой бениной пропаганды, ОВГЗ это рыночный инструмент, объём 70 лямов у.е. рынок сегодня точно бы не переварил, могли и закрыться торги вообще, а курс мог быть и 25 за доллар уже сегодня.

Согласен с каждым словом, от себя добавлю пирамида это когда каждая свободная гривна идет не в экономику а в овгз, и правительство с удовольствием её пылесосит. Сделать такое можно повысив ставки привлечения до уровня сверхдоходности, в других случаях за покупателем остаётся выбор купить овгз или другой рыночный инструмент примерно с такой же доходностью.

НБУ может сглаживать падение курса но воспрепятствовать тренду не может, как вверх так и вниз, как минимум потому что он не единственный игрок на межбанке, поэтому надежды что курс 27,90 (или любой другой) будут держать зубами - иллюзия.

Пока что сценарий 2018-2019г самый реалистичный и компромиссный для всех участников рынка, даже если зеприденту почему-то не нравится курс 24.
Хр флудить.Для успокоения полного,предлагаю пойти в ближайшее отделение госбанка,взять обещанный по ящику кредит по программе 5-7-9.И вложиться на все в ОВГЗ под 12%.Получите прибыль после выписки.
Дед Мороз
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