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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:22
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:53
Вы когда даете алкоголь в долг соседу алкашу врядли рассчитываете, что он станет успешным бизнесменом, не правда-ли? Алкоголизм и наркомания практически не излечимые болезни. Потому что те кто на них подсаживается не способны отказаться от очередной дозы. А те кто способен отказаться, сразу отказываются, а не ждут следующего раза.
Судьба соседа - это дело соседа и никого другого не интересует. Если сосед готов заложить свой дом за бутыль алкоголя, то в выигрыше будет тот, кто предложит ему такой "выгодный обмен", а не тот кто будет "предпочитать соседа бизнесмена".
Потому что если вы не предложите своему соседу заложить его дом за ваш алкоголь, ему завтра наркоторговцы предложат тоже самое. И вы, вместо того, чтобы завтра присвоить себе дом соседа, будете вынуждены жить по соседству с наркопритоном.
Естественно перед соседом вам будет стыдно, и вы беря в залог его дом и давая ему алкоголь расскажете, что видите в нем бизнесмена и верите, что он завтра сможет выкупить свой дом назад, вернув вам уже не одну, а десять бутылей алкоголя.
Но в мыслях вы будете трезво рассчитывать на то, что алкаш не сможет вернуть свой дом, т.к. не сможет найти в 10 раз больше алкоголя. По той-же причине, по которой не смог найти и одну бутыль, за которую заложил вам дом. А без дома найти даже одну бутыль шансов у алкаша будет еще меньше. К тому-же алкаш не сможет что-либо заработать, пока у него есть возможность набрать алкоголя в кредит.
Сосед алкаш конечно будет рад алкоголю, который вы ему предложите в обмен на его дом. И будет бегать и хвастать на каждом углу, что вы предоставили ему помощь, в виде алкоголя.
И вы будете рады радости соседа. Единственные, кого не обрадует эта новость - это жена, дети и родственники вашего соседа, которые были категорически против обмена их жилья на алкоголь, но чьё мнение никто не послушал.
PS: микрофинансовые кредитные конторы тоже рады, когда находят очередного радостного клиента, готового взять кредит "под выгодный процент" на новый айфон и коммуналку. И все как один видят в этих клиентах будущих успешных бизнесменов
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 10:04, всього редагувалось 17 разів.
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:18
Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:07
Ставок в гривне 5-7-9 не было даже в жирные 2005-2008 годы когда ипотеку и кредит на авто давали любому бомжу с поддельной справкой о доходах (сами сотрудники банков ими охотно приторговывали). А теперь экономика рухнет, потому что нет кредитов под 5-7-9 % которые изначально воспринимали всерьез только лохи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 10:08, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:07
Смешно наблюдать эйфорию держателей гривневых депозитов (по секрету - у меня тоже есть несколько, но я не загоняю 100% в гривну, как некоторые).
Сейчас очень важно, чтобы те сотни миллиардов от закончившихся под 17-18-19% годовых не пошли на валютный рынок, а, по возможности, хотя бы часть была переложена под 10-11% еще на год. Т.е. убрать этот гривневый навес.
Вот только много народу с депозитов перегоняет деньги на карты с повышенным процентом (от 7 и выше). И в любой момент готовы бросить их на валютный рынок - или наличный, или онлайн-обмен.
Вся надежда на нерезидентов. Если б не они... сейчас был бы совсем другой курс.
Но укрепление гривны - это здорово. Главное: ставить реальные цели.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:14
Світовий банк виділив Україні $300 млн
Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч проти суботи прийняла рішення про надання Україні позики $300 млн для Другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19.
"Заходи соціального захисту, на забезпечення реалізації яких надається нова позика, допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності", - заявив регіональний директор у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Він додав, що підтримка, яка надається Україні Світовим банком для захисту малозабезпечених громадян, які постраждали від COVID-19, є потужною протидією бідності.
P.S. Зламані всі стереотипи - без рішення МВФ ні ЄС, ні СБ нікому принципово нічого не дають, а тут бац - майже мільярд в сумі, а заради 300 млн щей зібрались серед ночі, круто! Знову щось підказує мені, що з рішенням МВФ про черговий транш все ОК.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:33
конечно ОК, еще когда приняли решение повышать тарифы как на дрожжах и вводить массовые абонплаты, стало понятно что с очередным траншем все будет ОК.
Когда Шмыгаль заговорил, что тарифы нужно повышать, а государство должно за счет денег налогоплательщиков из госбюджета финансировать олигархов субсидиями на повышенные тарифы, уже и сомнений не было, что кредит дадут.
Правда эти кредиты абсолютно никакой выгоды не дают. Только увеличат внешний долг, поднимут тарифы и увеличат денежные потоки из госбюджета в карманы олигархов-монополистов. Об этом почему-то забывают упомянуть
Пока есть возможность повышать тарифы и налоги и спускать госбюджет на субсидии олигархам, наращивая внешний долг, кредиты будут давать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 10:46, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всё что поднялось -опустится. Так что па27.00 не за горами.
Евро - валюта для долгосрочных спекуляций и для турпоездок в Европу.
Доллар США - средство накопления в Украине, а не средство для спекуляций.
Доллар выгодно покупать в конце весны и начале лета, продавать с октября по февраль (обычно так).
Золото - средство для долгосрочных спекуляций. Покупать на уровнях ниже 900$. Продавать на уровнях выше 1900$. Всё переводить в золото рисково.
Гривна - средство для оплаты услуг и товаров в Украине а также для покупки СКВ. Копить гривну долго рисково.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Старичок Байден зайде на посто- $ вгору. Не знаю чи торкнеться це гривні,але ринку точно. Все таки всі соцмережі за ним,а це сила...
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