Додано: Суб 12 гру, 2020 08:53

vitaliian написав: а я не согласен, вы бы предпочли чтобы ваш сосед был успешный бизнесмен или забулдыга занимающий с утра 20 грн на похмелье? Неужели забулдыгу? а я не согласен, вы бы предпочли чтобы ваш сосед был успешный бизнесмен или забулдыга занимающий с утра 20 грн на похмелье? Неужели забулдыгу?

Вы когда даете алкоголь в долг соседу алкашу врядли рассчитываете, что он станет успешным бизнесменом, не правда-ли? Алкоголизм и наркомания практически не излечимые болезни. Потому что те кто на них подсаживается не способны отказаться от очередной дозы. А те кто способен отказаться, сразу отказываются, а не ждут следующего раза.Судьба соседа - это дело соседа и никого другого не интересует. Если сосед готов заложить свой дом за бутыль алкоголя, то в выигрыше будет тот, кто предложит ему такой "выгодный обмен", а не тот кто будет "предпочитать соседа бизнесмена".Потому что если вы не предложите своему соседу заложить его дом за ваш алкоголь, ему завтра наркоторговцы предложат тоже самое. И вы, вместо того, чтобы завтра присвоить себе дом соседа, будете вынуждены жить по соседству с наркопритоном.Естественно перед соседом вам будет стыдно, и вы беря в залог его дом и давая ему алкоголь расскажете, что видите в нем бизнесмена и верите, что он завтра сможет выкупить свой дом назад, вернув вам уже не одну, а десять бутылей алкоголя.Но в мыслях вы будете трезво рассчитывать на то, что алкаш не сможет вернуть свой дом, т.к. не сможет найти в 10 раз больше алкоголя. По той-же причине, по которой не смог найти и одну бутыль, за которую заложил вам дом. А без дома найти даже одну бутыль шансов у алкаша будет еще меньше. К тому-же алкаш не сможет что-либо заработать, пока у него есть возможность набрать алкоголя в кредит.Сосед алкаш конечно будет рад алкоголю, который вы ему предложите в обмен на его дом. И будет бегать и хвастать на каждом углу, что вы предоставили ему помощь, в виде алкоголя.И вы будете рады радости соседа. Единственные, кого не обрадует эта новость - это жена, дети и родственники вашего соседа, которые были категорически против обмена их жилья на алкоголь, но чьё мнение никто не послушал.PS: микрофинансовые кредитные конторы тоже рады, когда находят очередного радостного клиента, готового взять кредит "под выгодный процент" на новый айфон и коммуналку. И все как один видят в этих клиентах будущих успешных бизнесменов