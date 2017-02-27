Василь-Рівне написав:допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності
С таким-же успехом можно рассказывать что "швидко-гроші" с кредитами под низкий процент 1% в день - "это социальная допомога з метою уберегти українців від потрапляння за межу бідності".
Субсидии выделяются для оплаты олигархам-монополистам безумных тарифов, от которых нельзя отказаться. Это способ сливания госбюджета в карманы олигархов используя нищих людей в качестве передаточного звена. Люди, которые подтвердили свою нищету, чтобы получать субсидии, эти субсидии ни на что потратить не могут, кроме огромных тарифов, которые им выставляют.
Если бы не было субсидий и принудиловки, олигархи-монополисты не смогли бы грести столько денег из госбюджета, им бы пришлось снижать тарифы, чтобы заинтересовать людей покупать коммуналку.
Деньги в госбюджете - это налоги и поборы, которые платят все, включая и нищих, получающих субсидии. Так что субсидии - это способ отобрать деньги у нищих в пользу олигархов-монополистов.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч проти суботи прийняла рішення про надання Україні позики $300 млн для Другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19.
"Заходи соціального захисту, на забезпечення реалізації яких надається нова позика, допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності", - заявив регіональний директор у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Він додав, що підтримка, яка надається Україні Світовим банком для захисту малозабезпечених громадян, які постраждали від COVID-19, є потужною протидією бідності.
P.S. Зламані всі стереотипи - без рішення МВФ ні ЄС, ні СБ нікому принципово нічого не дають, а тут бац - майже мільярд в сумі, а заради 300 млн щей зібрались серед ночі, круто! Знову щось підказує мені, що з рішенням МВФ про черговий транш все ОК.
Дiйсно,це велика перемога!Є тільки зауваження)На гроші від ЄС в тій же Європі роблять всьому населенню безкоштовні тести і будуть,можливо,безкоштовні ( або часково) вакцінаціі.А на що підуть ці " ковідні" гроші в Украіні? На ремонт доріг? До ЗВР? На рефінанс банків ? На виплати Рудому за "зелену енергію"? Віберіть свою відповідь
Yuri_61 написав:Всё что поднялось -опустится. Так что па27.00 не за горами. Евро - валюта для долгосрочных спекуляций и для турпоездок в Европу. Доллар США - средство накопления в Украине, а не средство для спекуляций. Доллар выгодно покупать в конце весны и начале лета, продавать с октября по февраль (обычно так). Золото - средство для долгосрочных спекуляций. Покупать на уровнях ниже 900$. Продавать на уровнях выше 1900$. Всё переводить в золото рисково. Гривна - средство для оплаты услуг и товаров в Украине а также для покупки СКВ. Копить гривну долго рисково. За криптовалюту ничего не скажу. Мало прошло времени.
А ещё:трава зелёная,небо голубое,вода мокрая...Юра,заканчивай выходить в открытый космос без скафандра.
при річній інфляції 5% в грн 24,6 * 1.05 = 25.83 грн за $1
Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
Василь-Рівне написав:допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності
С таким-же успехом можно рассказывать что "швидко-гроші" с кредитами под низкий процент 1% в день - "это социальная допомога з метою уберегти українців від потрапляння за межу бідності".
Субсидии выделяются для оплаты олигархам-монополистам безумных тарифов, от которых нельзя отказаться. Это способ сливания госбюджета в карманы олигархов используя нищих людей в качестве передаточного звена. Люди, которые подтвердили свою нищету, чтобы получать субсидии, эти субсидии ни на что потратить не могут, кроме огромных тарифов, которые им выставляют.
Если бы не было субсидий и принудиловки, олигархи-монополисты не смогли бы грести столько денег из госбюджета, им бы пришлось снижать тарифы, чтобы заинтересовать людей покупать коммуналку.
Деньги в госбюджете - это налоги и поборы, которые платят все, включая и нищих, получающих субсидии. Так что субсидии - это способ отобрать деньги у нищих в пользу олигархов-монополистов.
при счётчиках в 0 даже ещё в плюсе пенс на 200грн летом и 600-700грн зимой на своих 70 квадратах
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
vitaliy_berdinskikh написав:при річній інфляції 5% в грн 24,6 * 1.05 = 25.83 грн за $1
Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
Ціна на цукор відображає не інфляцію, а зниження цьогорічного виробництва і ріст світових цін на цукор.
Hennady написав:Что-то Приват не очень спешит снижать курс продажи $
А что взять с системного госбанка? Когда был приватным - вполне успевал за курсом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
matroSkin написав:кстати, правильно вы интерпретируете имхо только 2 фактора в поддержку евро (вчера, когда спрашивал, не видел еще итоги саммита ЕС - то, что раскольникам рога обломали - это да, поддержка евры, но в долгосроке)
Спасибо за поддержку! Ваше мнение очень ценно для меня.
matroSkin написав:А линия Макконелла = неопределенность по стимулам в краткосроке играет за бакс.
Моя имха – наоборот. Нет стимулов – нет необходимости крупных размещений. Нет необходимости крупных размещений – нет необходимости в дорогом баксе.
matroSkin написав:Новость о запуске пфайзер в работу появилась сегодня, а жижа росла вчера
Все большие движения происходят на инсайде, мы видим результат, когда уже побежали лемминги, об которых закрываются большие игроки.
matroSkin написав:жижа росла вчера, …а вот сегодня - всё "правильно" (в моей логике)
В моей логике «вчера» и «сегодня» - слишком малые периоды. Много лишнего шума.