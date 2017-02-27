Додано: Суб 12 гру, 2020 10:54

Василь-Рівне написав: допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності

С таким-же успехом можно рассказывать что "швидко-гроші" с кредитами под низкий процент 1% в день - "это социальная допомога з метою уберегти українців від потрапляння за межу бідності".Субсидии выделяются для оплаты олигархам-монополистам безумных тарифов, от которых нельзя отказаться. Это способ сливания госбюджета в карманы олигархов используя нищих людей в качестве передаточного звена. Люди, которые подтвердили свою нищету, чтобы получать субсидии, эти субсидии ни на что потратить не могут, кроме огромных тарифов, которые им выставляют.Если бы не было субсидий и принудиловки, олигархи-монополисты не смогли бы грести столько денег из госбюджета, им бы пришлось снижать тарифы, чтобы заинтересовать людей покупать коммуналку.Деньги в госбюджете - это налоги и поборы, которые платят все, включая и нищих, получающих субсидии. Так что субсидии - это способ отобрать деньги у нищих в пользу олигархов-монополистов.