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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6946694769486949
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, який з банків зараз пропонує найвигідніші курси обміну онлайн
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:16

kmm3
В тасі на зараз 27.95-28.07, як вигідно вивести потім,краще спитати на профільній гілці
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну то що, #летимовнуль? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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