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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, який з банків зараз пропонує найвигідніші курси обміну онлайн
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:16
kmm3
В тасі на зараз 27.95-28.07, як вигідно вивести потім,краще спитати на профільній гілці
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну то що, #летимовнуль?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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