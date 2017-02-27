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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:25
Yuri_61 написав:
Всё что поднялось -опустится. Так что па27.00 не за горами.
Евро - валюта для долгосрочных спекуляций и для турпоездок в Европу.
Доллар США - средство накопления в Украине, а не средство для спекуляций.
Доллар выгодно покупать в конце весны и начале лета, продавать с октября по февраль (обычно так).
Золото - средство для долгосрочных спекуляций. Покупать на уровнях ниже 900$. Продавать на уровнях выше 1900$. Всё переводить в золото рисково.
Гривна - средство для оплаты услуг и товаров в Украине а также для покупки СКВ. Копить гривну долго рисково.
За криптовалюту ничего не скажу. Мало прошло времени.
А ещё:трава зелёная,небо голубое,вода мокрая...Юра,заканчивай выходить в открытый космос без скафандра.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 11:52
BIGor написав: flyman написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Дай людям помечтать
при річній інфляції 5% в грн
24,6 * 1.05 = 25.83 грн за $1
Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
А в США на 22%
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:00
Амвросий написав: Василь-Рівне написав:
допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги з метою уберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності
С таким-же успехом можно рассказывать что "швидко-гроші" с кредитами под низкий процент 1% в день - "это социальная допомога з метою уберегти українців від потрапляння за межу бідності".
Субсидии выделяются для оплаты олигархам-монополистам безумных тарифов, от которых нельзя отказаться. Это способ сливания госбюджета в карманы олигархов используя нищих людей в качестве передаточного звена. Люди, которые подтвердили свою нищету, чтобы получать субсидии, эти субсидии ни на что потратить не могут, кроме огромных тарифов, которые им выставляют
.
Если бы не было субсидий и принудиловки, олигархи-монополисты не смогли бы грести столько денег из госбюджета, им бы пришлось снижать тарифы, чтобы заинтересовать людей покупать коммуналку.
Деньги в госбюджете - это налоги и поборы, которые платят все, включая и нищих, получающих субсидии. Так что субсидии - это способ отобрать деньги у нищих в пользу олигархов-монополистов.
Субсидии монетизированы.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:16
BIGor написав: flyman написав: vitaliy_berdinskikh написав:
при річній інфляції 5% в грн
24,6 * 1.05 = 25.83 грн за $1
Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
Ціна на цукор відображає не інфляцію, а зниження цьогорічного виробництва і ріст світових цін на цукор.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:46
Hennady написав:
Что-то Приват не очень спешит снижать курс продажи $
А что взять с системного госбанка?
Когда был приватным - вполне успевал за курсом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:57
matroSkin написав:
кстати, правильно вы интерпретируете имхо только 2 фактора в поддержку евро (вчера, когда спрашивал, не видел еще итоги саммита ЕС - то, что раскольникам рога обломали - это да, поддержка евры, но в долгосроке)
Спасибо за поддержку! Ваше мнение очень ценно для меня.
matroSkin написав:
А линия Макконелла = неопределенность по стимулам в краткосроке играет за бакс.
Моя имха – наоборот. Нет стимулов – нет необходимости крупных размещений. Нет необходимости крупных размещений – нет необходимости в дорогом баксе.
matroSkin написав:
Новость о запуске пфайзер в работу появилась сегодня, а жижа росла вчера
Все большие движения происходят на инсайде, мы видим результат, когда уже побежали лемминги, об которых закрываются большие игроки.
matroSkin написав:
жижа росла вчера, …а вот сегодня - всё "правильно" (в моей логике)
В моей логике «вчера» и «сегодня» - слишком малые периоды. Много лишнего шума.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:58
Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, який з банків зараз пропонує найвигідніші курси обміну онлайн
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:16
kmm3
В тасі на зараз 27.95-28.07, як вигідно вивести потім,краще спитати на профільній гілці
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гуляйполе
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:14
Вело написав:
Ціна на цукор відображає не інфляцію, а зниження цьогорічного виробництва і ріст світових цін на цукор.
цены на все продукты выросли примерно на 30%.
Для сравнения инфляция по продуктам с весны 2020 года:
Кофе - 34%
Масло подсолнечное - 34%
Сахар - 42%
Мука - 8%
На электронику инфляция c февраля-марта:
до 100 баксов - 10%
дороже 100 баксов - 11%
Если учесть инфляцию 34% к курсу 24, получим что курс должен быть 32.
Кстати экономически обоснованный курс уже 36.58
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