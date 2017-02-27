в бюджете колоссальная дыра. министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны.... бизнес слёг с карантином. одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались((( думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
да какая разница как их перечисляют и через кого они проходят, главное что платятся эти субсидии из тех денег которые у всех отобрали в виде налогов. А выделяют их только нищим и только с условием, что они будут потрачены на оплату завышенных тарифов в монопольных конторах олигархов.
Т.е. государство вначале отбирает у человека деньги в виде налога, а потом возвращает часть нищим, но с условием, что они отдадут их определенному монополисту-олигарху.
В любом случае человек эти деньги на себя потратить не может, даже если заработал их. Разница только в том, кто формально отобрал эти деньги - государство или олигарх с помощью государства
Субсидия по сути - это растрата госбюджета на поддержание завышенных тарифов в монополиях олигархов.
Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра. министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны.... бизнес слёг с карантином. одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались((( думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе.
Бюджет это ещё не вся экономика как ваш жэк это не все деньги жильцов вашего дома, не обобщайте...не может быть пипец экономике а ставка привлечения гривны 12%, когда кредитору пипец так дёшево деньги не одалживают. В экономике замедлился мультипликатор, это гораздо лучше чем например долговой кризис или паника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра. министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны.... бизнес слёг с карантином. одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались((( думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе.
Амвросий написав:Коллосальная дыра в бюдете недвусмысленно намекает о том, что пора прекращать грабить бизнес и начать сокращать расходы госбюджета.
Ылита себя не обделит. Скорее выкинут пенсионеров "на мороз" (не всех конечно, а только пересичных )
Есть и такое мнение:
Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег
Зеленский и Шмыгаль гордятся тем, что Украина получила от международных доноров новые кредиты, хотя по всем прогнозам в 2020 году денег уже не предвиделось.
Естественно, зе-команда уже подаёт это как своё великое достижение на политико-дипломатическом фронте, однако реальность куда более прозаична: европейцы осознали, что из-за отсутствия кредитов пострадают исключительно простые и самые бедные украинцы.
Один из высокопоставленных представителей отечественного грантоедского истеблишмента рассказал нам, что европейцы просто о*уели, когда узнали, что Украина приостанавливает выплаты по всем незащищённым статьям расходов, а Верховная Рада в это же время голосует за то, чтобы выплатить помощникам депутатов по 100 тысяч "на Новый год".
Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".
Теперь и в Вашингтоне, и в Брюсселе очень опасаются, что Зеленский воспримет помощь Украине как слабость, а не милосердие.
Поэтому все усилия представителей запада в ОП сейчас направлены на то, чтобы не допустить появления у Зеленского мыслей "я не лох, а они - лохи, ведь дали нам денег даже без реформ".