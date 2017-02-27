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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69476948694969506951>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:25

в бюджете колоссальная дыра.
министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны....
бизнес слёг с карантином.
одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались(((
думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:28

  Вело написав:Субсидии монетизированы.


да какая разница как их перечисляют и через кого они проходят, главное что платятся эти субсидии из тех денег которые у всех отобрали в виде налогов. А выделяют их только нищим и только с условием, что они будут потрачены на оплату завышенных тарифов в монопольных конторах олигархов.

Т.е. государство вначале отбирает у человека деньги в виде налога, а потом возвращает часть нищим, но с условием, что они отдадут их определенному монополисту-олигарху.

В любом случае человек эти деньги на себя потратить не может, даже если заработал их. Разница только в том, кто формально отобрал эти деньги - государство или олигарх с помощью государства :)

Субсидия по сути - это растрата госбюджета на поддержание завышенных тарифов в монополиях олигархов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:43

  Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра.
министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны....
бизнес слёг с карантином.
одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались(((
думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе. :roll:

Бюджет это ещё не вся экономика как ваш жэк это не все деньги жильцов вашего дома, не обобщайте...не может быть пипец экономике а ставка привлечения гривны 12%, когда кредитору пипец так дёшево деньги не одалживают. В экономике замедлился мультипликатор, это гораздо лучше чем например долговой кризис или паника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:47

  Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра.
министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны....
бизнес слёг с карантином.
одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались(((
думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе. :roll:


а курс який буде?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:51

  Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра.
министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги

думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе. :roll:


Госбюджет и брать деньги у бизнеса - это не экономика.

Коллосальная дыра в бюдете недвусмысленно намекает о том, что пора прекращать грабить бизнес и начать сокращать расходы госбюджета.

Песец экономике прийдет если продолжать брать деньги у бизнеса и отдавать их на распильные проекты больших строек и субсидии олигархам.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:55

  sergikkc007 написав:а курс який буде?


теоретически ближайшие пол года должен быть на уровне 28..29, с плавным ростом и периодическими откатами.

Правда некоторые стращают какими-то неприятными нежданчиками после НГ. Но мне кажется ближайший месяц выше 29.5 не будет. Правда ракета обычно и бывает когда её не ждешь... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:07

  Амвросий написав:Коллосальная дыра в бюдете недвусмысленно намекает о том, что пора прекращать грабить бизнес и начать сокращать расходы госбюджета.

Ылита себя не обделит.
Скорее выкинут пенсионеров "на мороз" (не всех конечно, а только пересичных :) )

Есть и такое мнение:
Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег

Зеленский и Шмыгаль гордятся тем, что Украина получила от международных доноров новые кредиты, хотя по всем прогнозам в 2020 году денег уже не предвиделось.

Естественно, зе-команда уже подаёт это как своё великое достижение на политико-дипломатическом фронте, однако реальность куда более прозаична: европейцы осознали, что из-за отсутствия кредитов пострадают исключительно простые и самые бедные украинцы.

Один из высокопоставленных представителей отечественного грантоедского истеблишмента рассказал нам, что европейцы просто о*уели, когда узнали, что Украина приостанавливает выплаты по всем незащищённым статьям расходов, а Верховная Рада в это же время голосует за то, чтобы выплатить помощникам депутатов по 100 тысяч "на Новый год".

Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".

Теперь и в Вашингтоне, и в Брюсселе очень опасаются, что Зеленский воспримет помощь Украине как слабость, а не милосердие.

Поэтому все усилия представителей запада в ОП сейчас направлены на то, чтобы не допустить появления у Зеленского мыслей "я не лох, а они - лохи, ведь дали нам денег даже без реформ".

https://t.me/politics_hills/273
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:27

Вкладчик1234 провокация, достаточной одного звонка от доноров и помощники вместо 100к курят бамбук, кстати с их подачи коррупция стала официальной в виде космических зарплат топ менеджеров гос.компаний, мол с официальной можно хоть налоги поиметь, хотя по слухам депутатам до сих пор приплачивают в конвертах, конечно тем кто правильно голосует.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:38

  vitaliian написав:
  Дед Мороз написав: Для успокоения полного,предлагаю пойти в ближайшее отделение госбанка,взять обещанный по ящику кредит по программе 5-7-9.И вложиться на все в ОВГЗ под 12%.Получите прибыль после выписки.
Ставок в гривне 5-7-9 не было даже в жирные 2005-2008 годы когда ипотеку и кредит на авто давали любому бомжу с поддельной справкой о доходах (сами сотрудники банков ими охотно приторговывали). А теперь экономика рухнет, потому что нет кредитов под 5-7-9 % которые изначально воспринимали всерьез только лохи.

Охри приводил цифру - выдано 14 млрд грн по программе 5-7-9. В основном для погашения старых долгов под высокие проценты. Что хорошо и банкам.
Не путайте ипотеку и авто с кредитами юрлицам.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:41

  Вкладчик1234 написав:Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег

Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".


Убедить Запад дать Украине денег легко - нужно просто гарантировать хороший заработок на кредите. Западу всеравно где возьмут эти деньги. Главное чтобы была гарантия, что Украина заплатит гораздо больше чем чем возьмет, с хорошими процентами и другими плюшками, например если разрушит свою экономику, создаст разрушительные налоговые условия для своих предприятий, чтобы они не составляли конкуренцию соседям. Как говорится - nothing personal it's just business :)

Информация о том, что правительство отбирает хлеб у нищих и платит по 100 тысяч чиновникам никого не удивит и вообще врядли кому-то интересна. Наоборот - это позитивный сигнал, раз правительство может свободно говорить о повышении тарифов на всё и вся, раз может вводить абонплаты на все как раз плюнуть, значит всё в порядке - такие вытрусят из населения последнюю копейку и ещё руку попытаются откусить. Значит кредит можно давать - вернут с хорошими процентами. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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