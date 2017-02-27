Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег



Зеленский и Шмыгаль гордятся тем, что Украина получила от международных доноров новые кредиты, хотя по всем прогнозам в 2020 году денег уже не предвиделось.



Естественно, зе-команда уже подаёт это как своё великое достижение на политико-дипломатическом фронте, однако реальность куда более прозаична: европейцы осознали, что из-за отсутствия кредитов пострадают исключительно простые и самые бедные украинцы.



Один из высокопоставленных представителей отечественного грантоедского истеблишмента рассказал нам, что европейцы просто о*уели, когда узнали, что Украина приостанавливает выплаты по всем незащищённым статьям расходов, а Верховная Рада в это же время голосует за то, чтобы выплатить помощникам депутатов по 100 тысяч "на Новый год".



Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".



Теперь и в Вашингтоне, и в Брюсселе очень опасаются, что Зеленский воспримет помощь Украине как слабость, а не милосердие.



Поэтому все усилия представителей запада в ОП сейчас направлены на то, чтобы не допустить появления у Зеленского мыслей "я не лох, а они - лохи, ведь дали нам денег даже без реформ".