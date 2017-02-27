Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра. министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны.... бизнес слёг с карантином. одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались((( думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе.
а курс який буде?
должен быть по логике сейчас приблиз. 28,7 - 28,85 но, только у нас может быть всё по др. сегодня уже не курс основной показатель, а инфляция. даже при курсе предполож. 25 все имортные товары будут только дорожать в грн..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 12 гру, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
vitaliian написав:Вкладчик1234 провокация, достаточной одного звонка от доноров и помощники вместо 100к курят бамбук, кстати с их подачи коррупция стала официальной в виде космических зарплат топ менеджеров гос.компаний, мол с официальной можно хоть налоги поиметь
Согласен. Это типичный пример коррупции "по-западному" - типа золотого парашюта. Всё чисто, законно, не подкопаешься, с уплатой налогов, не нужно заносить чемоданы валюты. Вспоминаем купленного с потрохами герра Шредера.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Вело написав:Ціна на цукор відображає не інфляцію, а зниження цьогорічного виробництва і ріст світових цін на цукор.
Як Ви до такого твердження дійшли? Невеликий лікбез.
Інфляція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Основними факторами інфляції є монетарні та немонетарні. До монетарних факторів інфляції відносять переповнення каналів грошового обігу грошима, внаслідок чого відбувається знецінення грошей та зниження їх купівельної спроможності. До немонетарних факторів належить підвищення попиту на товари та послуги, збільшення витрат виробництва, сезонні фактори тощо. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.
BIGor написав:Це офіційна інфляція 2-3% в рік як в США, а ціни ростуть на 10-20% в рік. (гляньте наприклад, цукор, з 14 грн виріс до 20 грн тільки за осінь 2020). Он грошова маса в цьому році за 10 міс. тільки виросла на 25%.
Игорь Алексеевич написав:в бюджете колоссальная дыра. министр финасов не смог внятно ответить гройсману где брать деньги. сказал ему, я не могу раскрывать в студии все тайны.... бизнес слёг с карантином. одним словом цирк ёщё впереди или даже сейчас именно подходит выражение цирк уехал, а клоуны остались((( думаю пришёл полный пипец экономики и хотят все слинять под карантин в январе.
а курс який буде?
Я обіцяв на 30 листопада найвищий курс цього року-29, потім казав, що він піде донизу.
Але Акела помилився з цифрою, але не помилився з трендом руху курса.
Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True. Він, якщо на те є воля божья запрацювати повинен після свята Василя.
Всім добра та здоров'я! До побачення на моєму каналі.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 12 гру, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Вкладчик1234 провокация, достаточной одного звонка от доноров и помощники вместо 100к курят бамбук, кстати с их подачи коррупция стала официальной в виде космических зарплат топ менеджеров гос.компаний, мол с официальной можно хоть налоги поиметь, хотя по слухам депутатам до сих пор приплачивают в конвертах, конечно тем кто правильно голосует.
Это скорее месидж, цель месиджа - подтвердить иностранным кредиторам, что они могут пилить госбюджет как угодно, а значит смогут отдать назад кредиты с огромными неофициальными откатами. Без гарантий возврата кредита с хорошими процентами никто кредит не даст. На слово на Западе не верят, попросить подтвердить свои возможности - нормальная практика.
Если чиновник может спокойно ничем не рискуя сам себе выписать из госбюджета зарплату в 100 тыс. Значит у него все схвачено и он сможет спокойно вытянуть из госбюджета и больше.
Сам по себе чиновник-вор и коррупционер не стал бы светить высокую зарплату. Раз светит и тем более так нагло и вызывающе, значит ктото его попросил продемонстрировать свои возможности, чтобы убедиться, что имеет дело с чиновником у которого всё схвачено.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег
Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".
Убедить Запад дать Украине денег легко - нужно просто гарантировать хороший заработок на кредите. Западу всеравно где возьмут эти деньги. Главное чтобы была гарантия, что Украина заплатит гораздо больше чем чем возьмет, с хорошими процентами и другими плюшками, например если разрушит свою экономику, создаст разрушительные налоговые условия для своих предприятий, чтобы они не составляли конкуренцию соседям. Как говорится - nothing personal it's just business
Информация о том, что правительство отбирает хлеб у нищих и платит по 100 тысяч чиновникам никого не удивит и вообще врядли кому-то интересна. Наоборот - это позитивный сигнал, раз правительство может свободно говорить о повышении тарифов на всё и вся, раз может вводить абонплаты на все как раз плюнуть, значит всё в порядке - такие вытрусят из населения последнюю копейку и ещё руку попытаются откусить. Значит кредит можно давать - вернут с хорошими процентами.
vitaliian написав:Вкладчик1234 провокация, достаточной одного звонка от доноров и помощники вместо 100к курят бамбук, кстати с их подачи коррупция стала официальной в виде космических зарплат топ менеджеров гос.компаний, мол с официальной можно хоть налоги поиметь, хотя по слухам депутатам до сих пор приплачивают в конвертах, конечно тем кто правильно голосует.
Это скорее месидж, цель месиджа - подтвердить иностранным кредиторам, что они могут пилить госбюджет как угодно, а значит смогут отдать назад кредиты с огромными неофициальными откатами. Без гарантий возврата кредита с хорошими процентами никто кредит не даст. На слово на Западе не верят, попросить подтвердить свои возможности - нормальная практика.
Если чиновник может спокойно ничем не рискуя сам себе выписать из госбюджета зарплату в 100 тыс. Значит у него все схвачено и он сможет спокойно вытянуть из госбюджета и больше.
Сам по себе чиновник-вор и коррупционер не стал бы светить высокую зарплату. Раз светит и тем более так нагло и вызывающе, значит ктото его попросил продемонстрировать свои возможности, чтобы убедиться, что имеет дело с чиновником у которого всё схвачено.
Типа как жертвоприношение Авраамом своего сына Исаака "для проверки веры"?
Наша ылита и маму продаст (недорого). По-моему это всем ясно