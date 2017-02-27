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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6948694969506951
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:55

  greenozon написав:>>Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True.



де це, дайте посилання


На ютубі після 14 січня.

По курсу- до закінчення локдауну нічого не станеться, може навіть нижче 28 бути декілька днів, але ж до 30 січня курсу, який був 30 листопада-2 грудня не буде.
Trast
 
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