Додано: Суб 12 гру, 2020 19:25

Евро.

Решение ЕЦБ в четверг было ожидаемым: ЕЦБ не поменял ставку, но удлинил срок действия и повысил объем количественного смягчения чрезвычайной “пандемической” программы покупок облигаций (PEPP): до марта 2022 года, на 500 млрд. евро, до 1,85 трлн. евро. В рамках этой программы ЕЦБ с марта покупает на баланс около 70 млрд. евро в месяц дополнительно к стандартной программе (APP), предполагающей покупки 20 млрд. евро в месяц. На текущий момент ЕЦБ в рамках “пандемической” программы PEPP купил на баланс около 700 млрд. евро.

Кроме того, ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, однако если финансовые условия будут оставаться благоприятными, не обязательно использовать программу количественного смягчения в полном объеме. Рынки восприняли последнее сообщение позитивно для евро, поскольку многие инвесторы ожидали более мягких комментариев со стороны ЕЦБ

Принятое ЕЦБ решение со временем вызовет ослабление евро. В последние месяцы баланс ЕЦБ рос заметно быстрее, чем баланс ФРС, который формально должен расти на $120 млрд. в месяц из-за покупок государственных и ипотечных бумаг на баланс, но по факту остановился на уровне $7,2 трлн. из-за погашений по различным программам кредитования. В то же время в долларах баланс ЕЦБ уже достиг значения в $8,4 трлн. Во многом резкий рост баланса ЕЦБ в долларах в этом году вызван ростом курса евро, однако дело не только в этом, так как быстро растет и размер баланса ЕЦБ в евро. Очевидно, что “печатный станок” ЕЦБ работает быстрее, и в этом ничего позитивного для евро нет.

Доллар.

Всего за два месяца в этом году экономика США потеряла 22,2 млн рабочих мест, из них 20,8 млн - всего за один апрель 2020 года. С учетом ноябрьских данных, США восстановили чуть больше половины потерянных рабочих мест, и еще не восстановили 9,8 млн рабочих мест. С темпом восстановления в 245 тыс., как в ноябре, экономика США будет восстанавливаться еще 40 месяцев. Впрочем, нет даже гарантии, что из-за второй волны пандемии в США рынок труда снова не перейдет к сокращению числа рабочих мест. За последние месяцы прирост числа рабочих мест в США неуклонно замедлялся. Вот почему так важно запустить второй пакет помощи в США – в условиях сильно недозагруженной экономики бюджетное стимулирование является чрезвычайно эффективной и необходимой мерой. Если США согласуют хотя бы пакет помощи в 0,9 трлн. долларов, это, безусловно, вызовет рост доллара, хотя формально новость будет позитивной для аппетитов к риску. В действительности Казначейству США придется резко нарастить темп заимствований, скажем, привлекать к текущим объемам дополнительно по 300 млрд. долларов в течение трех месяцев, что приведет к дефициту долларовой ликвидности в краткосрочном периоде. Дефицит придется восполнять путем заимствований с рынка, а для этого необходимо повышать стоимость американской валюты.