greenozon написав:>>Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True.
де це, дайте посилання
На ютубі після 14 січня.
По курсу- до закінчення локдауну нічого не станеться, може навіть нижче 28 бути декілька днів, але ж до 30 січня курсу, який був 30 листопада-2 грудня вже не буде. Є можливість після 21 грудня зрости на 15 копійок від 28, 1, але це таке вже:)
Російська рупія разом з доларом трохи поміцнішає, тому гривня, як флюгер, куди захочуть-туди і хитнуть, але хитань більш ,ніж на 20 копійок не буде, аж до 15 лютого, а далі побачимо вже на моєму каналі
Востаннє редагувалось Trast в Суб 12 гру, 2020 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Дед Мороз написав: Для успокоения полного,предлагаю пойти в ближайшее отделение госбанка,взять обещанный по ящику кредит по программе 5-7-9.И вложиться на все в ОВГЗ под 12%.Получите прибыль после выписки.
Ставок в гривне 5-7-9 не было даже в жирные 2005-2008 годы когда ипотеку и кредит на авто давали любому бомжу с поддельной справкой о доходах (сами сотрудники банков ими охотно приторговывали). А теперь экономика рухнет, потому что нет кредитов под 5-7-9 % которые изначально воспринимали всерьез только лохи.
Охри приводил цифру - выдано 14 млрд грн по программе 5-7-9. В основном для погашения старых долгов под высокие проценты. Что хорошо и банкам. Не путайте ипотеку и авто с кредитами юрлицам.
Це перекридитування зомбі. Покращень від цього нуль.
Тут вже сьогдні писали про це, як перемогу! Юуху, 600 млн налили, 300 млн налили.
Люди, роззуйте очі, вам допомагають, як Сомалі чи Йемену. Якщо і ці грощі розкрадуть, тоді допомогу почнуть давати адресно в вигляді продуктових наборів, води і вакцин / інд.тестів.
То це що = Ганьба? Чи перемога?
"Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів США для Другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19, до проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"", - йдеться у повідомленні. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-otrima ... 86514.html
Похоже, что именно из этих денег будет идти выплата "Вовиных 8 тыщ". 300 млн * 28 = 8400 млн. Приблизительно о такой цифре и говорилось, что понадобятся для компенсаций бизнесу и их сотрудникам. Но это если быть более-менее оптимистом и считать что эти деньги туда дойдут.
Если быть совсем пессимистом - то эти деньги вполне могут растыриться по карманам "самых бедных и обездоленных", "мишей, які поїли все зерно у сховищах".
greenozon написав:>>Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True.
де це, дайте посилання
На ютубі після 14 січня.
По курсу-
бла-бла-бла
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Евро. Решение ЕЦБ в четверг было ожидаемым: ЕЦБ не поменял ставку, но удлинил срок действия и повысил объем количественного смягчения чрезвычайной “пандемической” программы покупок облигаций (PEPP): до марта 2022 года, на 500 млрд. евро, до 1,85 трлн. евро. В рамках этой программы ЕЦБ с марта покупает на баланс около 70 млрд. евро в месяц дополнительно к стандартной программе (APP), предполагающей покупки 20 млрд. евро в месяц. На текущий момент ЕЦБ в рамках “пандемической” программы PEPP купил на баланс около 700 млрд. евро. Кроме того, ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, однако если финансовые условия будут оставаться благоприятными, не обязательно использовать программу количественного смягчения в полном объеме. Рынки восприняли последнее сообщение позитивно для евро, поскольку многие инвесторы ожидали более мягких комментариев со стороны ЕЦБ Принятое ЕЦБ решение со временем вызовет ослабление евро. В последние месяцы баланс ЕЦБ рос заметно быстрее, чем баланс ФРС, который формально должен расти на $120 млрд. в месяц из-за покупок государственных и ипотечных бумаг на баланс, но по факту остановился на уровне $7,2 трлн. из-за погашений по различным программам кредитования. В то же время в долларах баланс ЕЦБ уже достиг значения в $8,4 трлн. Во многом резкий рост баланса ЕЦБ в долларах в этом году вызван ростом курса евро, однако дело не только в этом, так как быстро растет и размер баланса ЕЦБ в евро. Очевидно, что “печатный станок” ЕЦБ работает быстрее, и в этом ничего позитивного для евро нет. Доллар. Всего за два месяца в этом году экономика США потеряла 22,2 млн рабочих мест, из них 20,8 млн - всего за один апрель 2020 года. С учетом ноябрьских данных, США восстановили чуть больше половины потерянных рабочих мест, и еще не восстановили 9,8 млн рабочих мест. С темпом восстановления в 245 тыс., как в ноябре, экономика США будет восстанавливаться еще 40 месяцев. Впрочем, нет даже гарантии, что из-за второй волны пандемии в США рынок труда снова не перейдет к сокращению числа рабочих мест. За последние месяцы прирост числа рабочих мест в США неуклонно замедлялся. Вот почему так важно запустить второй пакет помощи в США – в условиях сильно недозагруженной экономики бюджетное стимулирование является чрезвычайно эффективной и необходимой мерой. Если США согласуют хотя бы пакет помощи в 0,9 трлн. долларов, это, безусловно, вызовет рост доллара, хотя формально новость будет позитивной для аппетитов к риску. В действительности Казначейству США придется резко нарастить темп заимствований, скажем, привлекать к текущим объемам дополнительно по 300 млрд. долларов в течение трех месяцев, что приведет к дефициту долларовой ликвидности в краткосрочном периоде. Дефицит придется восполнять путем заимствований с рынка, а для этого необходимо повышать стоимость американской валюты.
Вкладчик1234 написав:Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег
Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".
Убедить Запад дать Украине денег легко - нужно просто гарантировать хороший заработок на кредите. Западу всеравно где возьмут эти деньги. Главное чтобы была гарантия, что Украина заплатит гораздо больше чем чем возьмет, с хорошими процентами и другими плюшками, например если разрушит свою экономику, создаст разрушительные налоговые условия для своих предприятий, чтобы они не составляли конкуренцию соседям. Как говорится - nothing personal it's just business
Информация о том, что правительство отбирает хлеб у нищих и платит по 100 тысяч чиновникам никого не удивит и вообще врядли кому-то интересна. Наоборот - это позитивный сигнал, раз правительство может свободно говорить о повышении тарифов на всё и вся, раз может вводить абонплаты на все как раз плюнуть, значит всё в порядке - такие вытрусят из населения последнюю копейку и ещё руку попытаются откусить. Значит кредит можно давать - вернут с хорошими процентами.
читаю такие сообщения, и кровь идет из глаз
предполагается валютный форум с аналитикой, хорошей или плохой, другой вопрос. а здесь конспирология вперемешку с таким упрощенным трактованием макроэкономики, что хоть стой, хоть падай. и это не одно сообщение, другие форумчане еще соглашаются
даже не знаю как это оценивают те, кто сюда попадает, но вменяемые люди почитают, покрутят пальцем у виска и пойдут дальше
и зп 100 тыс грн - сколько по Вашему должен получать топ-чиновник??? кто-то еще может подтвердить, что такие зп у топ-менеджеров компаний с оборотом пару ярдов грн? - а это далеко не редкость в Украине