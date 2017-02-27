greenozon написав:>>Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True.
де це, дайте посилання
На ютубі після 14 січня.
По курсу- до закінчення локдауну нічого не станеться, може навіть нижче 28 бути декілька днів, але ж до 30 січня курсу, який був 30 листопада-2 грудня вже не буде. Є можливість після 21 грудня зрости на 15 копійок від 28, 1, але це таке вже:)
Російська рупія разом з доларом трохи поміцнішає, тому гривня, як флюгер, куди захочуть-туди і хитнуть, але хитань більш ,ніж на 20 копійок не буде, аж до 15 лютого, а далі побачимо вже на моєму каналі
Востаннє редагувалось Trast в Суб 12 гру, 2020 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Тут вже сьогдні писали про це, як перемогу! Юуху, 600 млн налили, 300 млн налили.
Люди, роззуйте очі, вам допомагають, як Сомалі чи Йемену. Якщо і ці грощі розкрадуть, тоді допомогу почнуть давати адресно в вигляді продуктових наборів, води і вакцин / інд.тестів.
То це що = Ганьба? Чи перемога?
"Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів США для Другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19, до проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"", - йдеться у повідомленні. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-otrima ... 86514.html
Похоже, что именно из этих денег будет идти выплата "Вовиных 8 тыщ". 300 млн * 28 = 8400 млн. Приблизительно о такой цифре и говорилось, что понадобятся для компенсаций бизнесу и их сотрудникам. Но это если быть более-менее оптимистом и считать что эти деньги туда дойдут.
Если быть совсем пессимистом - то эти деньги вполне могут растыриться по карманам "самых бедных и обездоленных", "мишей, які поїли все зерно у сховищах".
greenozon написав:>>Але ж хто хоче і далі чути мене підпишіться на мій канал-Тrust$True.
де це, дайте посилання
На ютубі після 14 січня.
По курсу-
бла-бла-бла
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Евро. Решение ЕЦБ в четверг было ожидаемым: ЕЦБ не поменял ставку, но удлинил срок действия и повысил объем количественного смягчения чрезвычайной “пандемической” программы покупок облигаций (PEPP): до марта 2022 года, на 500 млрд. евро, до 1,85 трлн. евро. В рамках этой программы ЕЦБ с марта покупает на баланс около 70 млрд. евро в месяц дополнительно к стандартной программе (APP), предполагающей покупки 20 млрд. евро в месяц. На текущий момент ЕЦБ в рамках “пандемической” программы PEPP купил на баланс около 700 млрд. евро. Кроме того, ЕЦБ будет сохранять денежно-кредитную политику мягкой в течение продолжительного времени, однако если финансовые условия будут оставаться благоприятными, не обязательно использовать программу количественного смягчения в полном объеме. Рынки восприняли последнее сообщение позитивно для евро, поскольку многие инвесторы ожидали более мягких комментариев со стороны ЕЦБ Принятое ЕЦБ решение со временем вызовет ослабление евро. В последние месяцы баланс ЕЦБ рос заметно быстрее, чем баланс ФРС, который формально должен расти на $120 млрд. в месяц из-за покупок государственных и ипотечных бумаг на баланс, но по факту остановился на уровне $7,2 трлн. из-за погашений по различным программам кредитования. В то же время в долларах баланс ЕЦБ уже достиг значения в $8,4 трлн. Во многом резкий рост баланса ЕЦБ в долларах в этом году вызван ростом курса евро, однако дело не только в этом, так как быстро растет и размер баланса ЕЦБ в евро. Очевидно, что “печатный станок” ЕЦБ работает быстрее, и в этом ничего позитивного для евро нет. Доллар. Всего за два месяца в этом году экономика США потеряла 22,2 млн рабочих мест, из них 20,8 млн - всего за один апрель 2020 года. С учетом ноябрьских данных, США восстановили чуть больше половины потерянных рабочих мест, и еще не восстановили 9,8 млн рабочих мест. С темпом восстановления в 245 тыс., как в ноябре, экономика США будет восстанавливаться еще 40 месяцев. Впрочем, нет даже гарантии, что из-за второй волны пандемии в США рынок труда снова не перейдет к сокращению числа рабочих мест. За последние месяцы прирост числа рабочих мест в США неуклонно замедлялся. Вот почему так важно запустить второй пакет помощи в США – в условиях сильно недозагруженной экономики бюджетное стимулирование является чрезвычайно эффективной и необходимой мерой. Если США согласуют хотя бы пакет помощи в 0,9 трлн. долларов, это, безусловно, вызовет рост доллара, хотя формально новость будет позитивной для аппетитов к риску. В действительности Казначейству США придется резко нарастить темп заимствований, скажем, привлекать к текущим объемам дополнительно по 300 млрд. долларов в течение трех месяцев, что приведет к дефициту долларовой ликвидности в краткосрочном периоде. Дефицит придется восполнять путем заимствований с рынка, а для этого необходимо повышать стоимость американской валюты.
Вкладчик1234 написав:Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег
Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".
Убедить Запад дать Украине денег легко - нужно просто гарантировать хороший заработок на кредите. Западу всеравно где возьмут эти деньги. Главное чтобы была гарантия, что Украина заплатит гораздо больше чем чем возьмет, с хорошими процентами и другими плюшками, например если разрушит свою экономику, создаст разрушительные налоговые условия для своих предприятий, чтобы они не составляли конкуренцию соседям. Как говорится - nothing personal it's just business
Информация о том, что правительство отбирает хлеб у нищих и платит по 100 тысяч чиновникам никого не удивит и вообще врядли кому-то интересна. Наоборот - это позитивный сигнал, раз правительство может свободно говорить о повышении тарифов на всё и вся, раз может вводить абонплаты на все как раз плюнуть, значит всё в порядке - такие вытрусят из населения последнюю копейку и ещё руку попытаются откусить. Значит кредит можно давать - вернут с хорошими процентами.
читаю такие сообщения, и кровь идет из глаз
предполагается валютный форум с аналитикой, хорошей или плохой, другой вопрос. а здесь конспирология вперемешку с таким упрощенным трактованием макроэкономики, что хоть стой, хоть падай. и это не одно сообщение, другие форумчане еще соглашаются
даже не знаю как это оценивают те, кто сюда попадает, но вменяемые люди почитают, покрутят пальцем у виска и пойдут дальше
и зп 100 тыс грн - сколько по Вашему должен получать топ-чиновник??? кто-то еще может подтвердить, что такие зп у топ-менеджеров компаний с оборотом пару ярдов грн? - а это далеко не редкость в Украине
Shaman написав:читаю такие сообщения, и кровь идет из глаз
предполагается валютный форум с аналитикой, хорошей или плохой, другой вопрос. а здесь конспирология вперемешку с таким упрощенным трактованием макроэкономики, что хоть стой, хоть падай. и это не одно сообщение, другие форумчане еще соглашаются
даже не знаю как это оценивают те, кто сюда попадает, но вменяемые люди почитают, покрутят пальцем у виска и пойдут дальше
и зп 100 тыс грн - сколько по Вашему должен получать топ-чиновник??? кто-то еще может подтвердить, что такие зп у топ-менеджеров компаний с оборотом пару ярдов грн? - а это далеко не редкость в Украине
Питання таки ширшее...
А скільки такого рівня ТОПи отримують закордоном? От, наприклад, яка з.пка у керівника Румунпошти? Ми ж не будемо укрпошту порівнювати з Дойчепоштою (хоча і там у ТОПа з.п. менше).
І в догонку, а наскільки порядків відрізняється з.п. закордоном в Дойчепошті між ТОПом і листоношею?