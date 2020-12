Амвросий написав:

Вкладчик1234 написав: Как Банковой удалось убедить Запад дать Украине денег



Именно в этот момент доноры поняли, что своими действиями они отбирают хлеб у украинских пенсионеров, а не чёрную икру у наших "власть имущих".

Убедить Запад дать Украине денег легко - нужно просто гарантировать хороший заработок на кредите. Западу всеравно где возьмут эти деньги. Главное чтобы была гарантия, что Украина заплатит гораздо больше чем чем возьмет, с хорошими процентами и другими плюшками, например если разрушит свою экономику, создаст разрушительные налоговые условия для своих предприятий, чтобы они не составляли конкуренцию соседям. Как говорится - nothing personal it's just businessИнформация о том, что правительство отбирает хлеб у нищих и платит по 100 тысяч чиновникам никого не удивит и вообще врядли кому-то интересна. Наоборот - это позитивный сигнал, раз правительство может свободно говорить о повышении тарифов на всё и вся, раз может вводить абонплаты на все как раз плюнуть, значит всё в порядке - такие вытрусят из населения последнюю копейку и ещё руку попытаются откусить. Значит кредит можно давать - вернут с хорошими процентами.