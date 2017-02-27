Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки
Так это-же замечательно! И не должны переходить! Кто хочет зарабатывать - идет работать в частные компании. Госслужба - это не место для заработка. Это служба!
На госслужбе самое место простым исполнителям, работающим за минималку. Чтобы не было денег купить прокурора и знаний как организовывать всякие коррупционные схемы.
В идеале на госслужбу хорошо подошли-бы аутисты. Работает спокойно, выполняет рутиную работу, никаких коррупционных схем и распилов не создает. Идеальный госслужащий.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях
Лично я уже давно не считаю Украину бедной страной, если оценить нашу инфраструктуру, энергетический, транзитный, с/х, горнодобывающий потенциал то мы гарантированно окажемся в топ 50 из 300 стран на земном шаре. И дело даже не в том что воруют, а сами себя не уважают, обесценивая всё и всех. Простой пример, как будет работать специалист которого руководство смешивает с г-ном? Разумеется нехорошо, а поэтому и платить ему будут гроши. Получается смешивать сотрудников с г-ном - выгодно, это экономит фонд оплаты труда и руководство может нарисовать себе премию 100 тыс. Схема упрощенная в каждой компании работают свои ноухау, но в целом «традиция» (неуважения чужого труда) движет развитие общества назад к феодализму и крепостному праву.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки
Наличие такой строчки в биографии как Министр, руководитель или важная должность в ГП дают великолепные бонусы для дальнейшего трудоустройства везде. Президенты во многих странах, если не в большинстве, получают копейки в сравнении с тем, что они могли заработать в частном секторе, но на должность Президента часто чудовищный отбор. В этом случае деньги важны, но не всё тут деньгами измеряется. важны амбиции, полученный опыт, реноме.
Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки
Так это-же замечательно! И не должны переходить! Кто хочет зарабатывать - идет работать в частные компании. Госслужба - это не место для заработка. Это служба!
На госслужбе самое место простым исполнителям, работающим за минималку. Чтобы не было денег купить прокурора и знаний как организовывать всякие коррупционные схемы.
В идеале на госслужбу хорошо подошли-бы аутисты. Работает спокойно, выполняет рутиную работу, никаких коррупционных схем и распилов не создает. Идеальный госслужащий.
С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.
Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях
в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. В таких компаниях персонал может и больше менеджмента зарабатывать.
Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд. Особенно учитывая среднюю зарплату.
Особенно учитывая что какие "одиозные" кадры ставятся на позиции. По каким компетенциям их ставят на позиции? За какие заслуги?
Пусть получают. Только эти деньги должны быть отработаны.
Или пусть валят на "рыночек", который "всё порешает". Посмотрим, сколько "рыночек" предложит зарплаты например Лещу или Найему
Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки
Наличие такой строчки в биографии как Министр, руководитель или важная должность в ГП дают великолепные бонусы для дальнейшего трудоустройства везде. Президенты во многих странах, если не в большинстве, получают копейки в сравнении с тем, что они могли заработать в частном секторе, но на должность Президента часто чудовищный отбор. В этом случае деньги важны, но не всё тут деньгами измеряется. важны амбиции, полученный опыт, реноме.
Так это относится только к очень небольшому набору позиций, типа министров или директоров департаментов. А основная масса менеджеров и специалистов - не имеют никакой мотивации работать за копейки на работе, которая только портит репутацию (госслужащий - ленивый тунеядец-бюрократ и/или коррупционер, такой в целом их "портрет"), и привлечь сюда толкового, образованного специалиста нечем. Вот и получаем перманентное болото из бездарей и коррупционеров. Вот только идея, что "хорошие специалисты стоят денег" извращена и перекручена в неадекватные оклады для топов, и такие же убогие условия для специалистов и менеджеров нижнего и среднего звена
Faceless написав:С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.
Коррупционеры туда идут сейчас. А если госслужба станет тупой рутиной работой, где нельзя ничего украсть и зарплата на уровне минималки, коррупционеров такая работа наоборот будет отпугивать
Людей, которые будут с радостью честно и трудолюбиво выполнять такую работу более чем достаточно. Все что нужно сделать - это убрать заинтересованность коррупционеров в такой работе. И сделать это несложно, т.к. работа госслужащего не требует большого ума и хитрости.
Faceless написав:С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.
Коррупционеры туда идут сейчас. А если госслужба станет тупой рутиной работой, где нельзя ничего украсть и зарплата на уровне минималки, коррупционеров такая работа наоборот будет отпугивать
Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции. Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы. Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция
Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях
в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. В таких компаниях персонал может и больше менеджмента зарабатывать.
Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд. Особенно учитывая среднюю зарплату.
І їх фінансові результати. А ще можна порівняти із аналогічними в Польщі або ФРН.