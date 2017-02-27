RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6950695169526953>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:13

  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


Так это-же замечательно! И не должны переходить! Кто хочет зарабатывать - идет работать в частные компании. Госслужба - это не место для заработка. Это служба!

На госслужбе самое место простым исполнителям, работающим за минималку. Чтобы не было денег купить прокурора и знаний как организовывать всякие коррупционные схемы.

В идеале на госслужбу хорошо подошли-бы аутисты. Работает спокойно, выполняет рутиную работу, никаких коррупционных схем и распилов не создает. Идеальный госслужащий. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 26.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:13

  Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях

Лично я уже давно не считаю Украину бедной страной, если оценить нашу инфраструктуру, энергетический, транзитный, с/х, горнодобывающий потенциал то мы гарантированно окажемся в топ 50 из 300 стран на земном шаре. И дело даже не в том что воруют, а сами себя не уважают, обесценивая всё и всех. Простой пример, как будет работать специалист которого руководство смешивает с г-ном? Разумеется нехорошо, а поэтому и платить ему будут гроши. Получается смешивать сотрудников с г-ном - выгодно, это экономит фонд оплаты труда и руководство может нарисовать себе премию 100 тыс. Схема упрощенная в каждой компании работают свои ноухау, но в целом «традиция» (неуважения чужого труда) движет развитие общества назад к феодализму и крепостному праву.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:16

  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


Наличие такой строчки в биографии как Министр, руководитель или важная должность в ГП дают великолепные бонусы для дальнейшего трудоустройства везде.
Президенты во многих странах, если не в большинстве, получают копейки в сравнении с тем, что они могли заработать в частном секторе, но на должность Президента часто чудовищный отбор.
В этом случае деньги важны, но не всё тут деньгами измеряется. важны амбиции, полученный опыт, реноме.
freeze
4
 
Повідомлень: 19460
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 7398 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


Так это-же замечательно! И не должны переходить! Кто хочет зарабатывать - идет работать в частные компании. Госслужба - это не место для заработка. Это служба!

На госслужбе самое место простым исполнителям, работающим за минималку. Чтобы не было денег купить прокурора и знаний как организовывать всякие коррупционные схемы.

В идеале на госслужбу хорошо подошли-бы аутисты. Работает спокойно, выполняет рутиную работу, никаких коррупционных схем и распилов не создает. Идеальный госслужащий. :)

С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28312
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6825 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:21

  Амвросий написав:
  Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях


в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. В таких компаниях персонал может и больше менеджмента зарабатывать.

Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд. Особенно учитывая среднюю зарплату.

Особенно учитывая что какие "одиозные" кадры ставятся на позиции.
По каким компетенциям их ставят на позиции? За какие заслуги?

Пусть получают. Только эти деньги должны быть отработаны.

Или пусть валят на "рыночек", который "всё порешает". Посмотрим, сколько "рыночек" предложит зарплаты например Лещу или Найему
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13507
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7422 раз.
Подякували: 3546 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:
  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


Наличие такой строчки в биографии как Министр, руководитель или важная должность в ГП дают великолепные бонусы для дальнейшего трудоустройства везде.
Президенты во многих странах, если не в большинстве, получают копейки в сравнении с тем, что они могли заработать в частном секторе, но на должность Президента часто чудовищный отбор.
В этом случае деньги важны, но не всё тут деньгами измеряется. важны амбиции, полученный опыт, реноме.


Так это относится только к очень небольшому набору позиций, типа министров или директоров департаментов.
А основная масса менеджеров и специалистов - не имеют никакой мотивации работать за копейки на работе, которая только портит репутацию (госслужащий - ленивый тунеядец-бюрократ и/или коррупционер, такой в целом их "портрет"), и привлечь сюда толкового, образованного специалиста нечем. Вот и получаем перманентное болото из бездарей и коррупционеров. Вот только идея, что "хорошие специалисты стоят денег" извращена и перекручена в неадекватные оклады для топов, и такие же убогие условия для специалистов и менеджеров нижнего и среднего звена
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28312
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6825 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:27

  Faceless написав:С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.


Коррупционеры туда идут сейчас. А если госслужба станет тупой рутиной работой, где нельзя ничего украсть и зарплата на уровне минималки, коррупционеров такая работа наоборот будет отпугивать :)

Людей, которые будут с радостью честно и трудолюбиво выполнять такую работу более чем достаточно. Все что нужно сделать - это убрать заинтересованность коррупционеров в такой работе. И сделать это несложно, т.к. работа госслужащего не требует большого ума и хитрости.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 26.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:31

  Faceless написав:
Shaman написав:
и зп 100 тыс грн - сколько по Вашему должен получать топ-чиновник???
Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях


если это частная компания, то владелец понимает за что он платит,
а за что платят 500к и 1000к в госкомпаниях(из кармана налогоплательщиков) ...вот это свинство

п.с. чиновник должен получать 7 средних зарплат в Украине, а не 700-1000 средних зарплат
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6311
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  Faceless написав:С таким подходом туда будут идти только или бездари, которых никуда больше не возьмут, или коррупционеры.


Коррупционеры туда идут сейчас. А если госслужба станет тупой рутиной работой, где нельзя ничего украсть и зарплата на уровне минималки, коррупционеров такая работа наоборот будет отпугивать :)


Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции.
Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы.
Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28312
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 6825 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:36

  Амвросий написав:
  Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях


в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. В таких компаниях персонал может и больше менеджмента зарабатывать.

Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд. Особенно учитывая среднюю зарплату.

І їх фінансові результати.
А ще можна порівняти із аналогічними в Польщі або ФРН.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22542
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6950695169526953>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2081, 2082, 2083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20824 2707763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 20:27
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 143919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1695594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.