Додано: Суб 12 гру, 2020 21:03

породил оффтоп - основной посыл был в другом)))



истина посредине - госслужащие должны зарабатывать на уровень, чтобы не надо сводить концы с концами. бороться с коррупцией, там, где люди не могут зарабатывать минимум - бесполезная затея.



навскиду, зп на госслужбе должна быть ниже, но не более, чем в полтора раза. просто конечно госслужащих надо сократить - слишком их у нас много, как и много ненужных функций.



конечно с западными компаниями надо сравнивать - если у нас зп выше, чем там в аналогичных структурах - это перебор.

но зп главы налоговой - 28 тыс грн, 1 тыс дол - это даже не ирония - это приговор. сколько мы там только НДС возмещаем - 100 ярдов за год?

и зп главы Укрзализници - 1 млн грн - не так много для компании с такими оборотами