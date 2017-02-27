RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6950695169526953
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

породил оффтоп - основной посыл был в другом)))

истина посредине - госслужащие должны зарабатывать на уровень, чтобы не надо сводить концы с концами. бороться с коррупцией, там, где люди не могут зарабатывать минимум - бесполезная затея.

навскиду, зп на госслужбе должна быть ниже, но не более, чем в полтора раза. просто конечно госслужащих надо сократить - слишком их у нас много, как и много ненужных функций.

конечно с западными компаниями надо сравнивать - если у нас зп выше, чем там в аналогичных структурах - это перебор.
но зп главы налоговой - 28 тыс грн, 1 тыс дол - это даже не ирония - это приговор. сколько мы там только НДС возмещаем - 100 ярдов за год?
и зп главы Укрзализници - 1 млн грн - не так много для компании с такими оборотами
Shaman
 
Повідомлень: 589
З нами з: 29.09.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:14

  Shaman написав:конечно с западными компаниями надо сравнивать


Западные это какие ? Американские, английские, французские ? Не жирно ли будет для небогатой страны.
Надо сравнивать с зарплатами польских, чешских, венгерских, румынских госкомпаний.
Знаю у шведских госчиновников не запредельные зарплаты, и как-то нет стенаний и переживаний.
freeze
4
 
Повідомлень: 19460
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4654 раз.
Подякували: 7398 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<1 ... 6950695169526953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2081, 2082, 2083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20824 2707763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 20:27
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 143919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1695594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.