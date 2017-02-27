истина посредине - госслужащие должны зарабатывать на уровень, чтобы не надо сводить концы с концами. бороться с коррупцией, там, где люди не могут зарабатывать минимум - бесполезная затея.
навскиду, зп на госслужбе должна быть ниже, но не более, чем в полтора раза. просто конечно госслужащих надо сократить - слишком их у нас много, как и много ненужных функций.
конечно с западными компаниями надо сравнивать - если у нас зп выше, чем там в аналогичных структурах - это перебор. но зп главы налоговой - 28 тыс грн, 1 тыс дол - это даже не ирония - это приговор. сколько мы там только НДС возмещаем - 100 ярдов за год? и зп главы Укрзализници - 1 млн грн - не так много для компании с такими оборотами
Shaman написав:конечно с западными компаниями надо сравнивать
Западные это какие ? Американские, английские, французские ? Не жирно ли будет для небогатой страны. Надо сравнивать с зарплатами польских, чешских, венгерских, румынских госкомпаний. Знаю у шведских госчиновников не запредельные зарплаты, и как-то нет стенаний и переживаний.