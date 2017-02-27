истина посредине - госслужащие должны зарабатывать на уровень, чтобы не надо сводить концы с концами. бороться с коррупцией, там, где люди не могут зарабатывать минимум - бесполезная затея.
навскиду, зп на госслужбе должна быть ниже, но не более, чем в полтора раза. просто конечно госслужащих надо сократить - слишком их у нас много, как и много ненужных функций.
конечно с западными компаниями надо сравнивать - если у нас зп выше, чем там в аналогичных структурах - это перебор. но зп главы налоговой - 28 тыс грн, 1 тыс дол - это даже не ирония - это приговор. сколько мы там только НДС возмещаем - 100 ярдов за год? и зп главы Укрзализници - 1 млн грн - не так много для компании с такими оборотами
Shaman написав:конечно с западными компаниями надо сравнивать
Западные это какие ? Американские, английские, французские ? Не жирно ли будет для небогатой страны. Надо сравнивать с зарплатами польских, чешских, венгерских, румынских госкомпаний. Знаю у шведских госчиновников не запредельные зарплаты, и как-то нет стенаний и переживаний.
Faceless написав:Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции.
Нет. Коррупция плывет туда где большие зарплаты и возможность много украсть и не понести за это наказание. Госслужба с высокими зарплатами и отсуствием прозрачности и контроля со стороны населения - это идеальная среда для коррупции. И чем больше зарплаты, тем более жирные коррупционеры туда будут лезть.
Коррупционерам как медом намазано там, где высокие зарплаты.
Если поставить зарплату госслужащего 100 тыс. грн, то я уверен что на такой должности будут работать исключительно воры и коррупционеры, хитрые, жадные и имеющие обширую сеть связей с такими-же коррупционерами.
И поймать этих воров и коррупционеров вы не сможете, потому что у них достаточно денег, чтобы купить любых прокуроров и судей, которые тоже точно такие-же коррупционеры, т.к. получают громадные, неадекватные работе зарплаты.
Faceless написав:Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы. Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция
Это не мои идеи. Это суть работы крупных частных компаний. А государство по структуре мало чем отличается от крупной частной компании. Клиенты (население) платят компании (платят налоги) и ожидают получить за эту плату какую-то работу.
Представьте, что вы купили айфон, столкнулись с какой-то проблемой на нем, приходите в магазин Apple, а к вам выходит уборщица и заявляет, что вы должны оплачивать ей 100 тыс зарплату, иначе она будет воровать в магазине и вам не смогут помочь в решении проблемы с вашим айфоном.
Точно также абсурдно звучат и заявления что чиновнику нужно платить 100 тыс зарплаты, чтобы он не крал. Да гнать такого чиновника нужно в шею, если он подобное заявляет!
А теперь представьте, что вы пришли в Apple, а вам там заявляют, что вы должны платить абонплату за пользование телефоном, потому что у компании не достаточно высокие доходы.
Это тоже самое что и заявления о том, что нужно платить больше налоги и повышать тарифы, чтобы повысить поступления в госбюджет.
Абсурд. Государство с чиновниками обязаны стелиться перед налогоплательщиками и чуть ли не вылизывать им туфли. Потому что это клиенты которые приносят прибыль.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: и зп 100 тыс грн - сколько по Вашему должен получать топ-чиновник???
Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях
если это частная компания, то владелец понимает за что он платит, а за что платят 500к и 1000к в госкомпаниях(из кармана налогоплательщиков) ...вот это свинство
п.с. чиновник должен получать 7 средних зарплат в Украине, а не 700-1000 средних зарплат
Дозволю собі запропонувати альтернативну точку зору. Я не підтримую, дуже високі зарплати для держслужбовців, але і платити їм 7 середніх зарплат на посадах із певною відповідальністю - це смішно. Держчиновник має отримувати пропорційно займаній посаді і стільки, щоб не турбуватись про витрати під час служби (гроші на сім'ю, авто, одяг, ресторани, відпочинок і т.п.). Мало би бути так, що кожен хто йде працювати на Державу, повинен чітко розуміти, що справді великих грошей тут заробити не можна. Це має бути Аксіома! Але на жаль в останні роки вона не працює. Все що має давати держслужба - це досвід, контакти та ріст вартості працівника на ринку праці! А вже потім все це може бути монетизовано у приватних компаніях. По бажанню. Наведу приклад який легко проілюструвати. Такі собі Лещенко та Наєм. Не будемо говорити про їхні професійні якості. Зупинимось тільки на зарплатах. Як ви вважаєте, враховуючи їхній досвід (журналістський, а потім парламентський) та попередній рівень зарплат, чи приносять вони таку додану вартість для Держави яка відповідає їхньому теперішньому рівню доходів? Чи заплатила би будь яка приватна компанія стільки ж за їхню роботу? Ото ж бо. І таких як вони - сотні по країні. При чому всі ці зарплати додатково "розганяються" преміями, які часто держслужбовці виписують самі собі та фразами накшталт інакше буде корупція. І якщо ми почнемо йти по ланцюжку причин які привели до такої ситуації, то рано чи пізно прийдемо до ОСНОВНОЇ. А саме - реформи судової системи. Щоб закон працював і всі перед ним були рівні. Тоді питання корупції не буде розганяти зарплати держслужбовців і туди будуть іти тільки із тих причин які я описав вище. На жаль від початку війни ми маємо вже другого президента який абсолютно нічого на робить в цьому питання. Ба більше, ситуація стає ще складнішою. Моє шанування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Shaman написав:породил оффтоп - основной посыл был в другом)))
истина посредине - госслужащие должны зарабатывать на уровень, чтобы не надо сводить концы с концами. бороться с коррупцией, там, где люди не могут зарабатывать минимум - бесполезная затея.
Кроме оклада госслужащие среднего и высокого ранга обеспечивают себе солидную пенсию за казеный счет. Госслужащие ничем не отличаются от приматов. Они думают, что им столько платят, и столько положено, потому что они такие ценные, корона начинает давить, растет ЧСВ.
Realist написав:Я не підтримую, дуже високі зарплати для держслужбовців, але і платити їм 7 середніх зарплат на посадах із певною відповідальністю - це смішно.
я не считаю это смешным. 7 средних зарплат - это чересчур много для чиновника.
В частных компаниях нередко начальство может получать раза в два меньше чем инженер у него-же в подчинении. А вообще разница в зарплатах в частных компаниях обычно не превышает 2-3 раза и определяется профессионализмом, опытом и умением быстро и качественно решать вопросы, а не должностью и уровнем начальствования.
И довольно часто бывает, когда клиент компании зарабатывает в 3-5 раз больше, чем топ-менеджер.
Средняя зарпплата - это как раз уровень клиента компании. Исходя из аналогии зарплата крупного чиновника должна быть раза в три меньше средней зарплаты по стране...
А если учесть минималку 5000, то из нее можно оценить и оптимальный диапазон зарплат для чиновников - от 5 до 15-20 тысяч и не более того. Ну 25 тыс., если ктото достиг дзена - это еще можно понять.
На больше чем 25 тыс. грн работа чиновников просто не тянет, т.к. она легко заменяется работой людей, которые будут работать за 5-10 тыс. грн.
Еще раз, госслужба не должна быть местом, где можно легко заработать кучу денег и легко красть. Это должна быть низкооплачиваемая работа исполнителя с высоким уровнем контроля со стороны служб безопасности и со стороны населения.
Чтобы у коррупционеров и воров даже сама мысль пойти работать чиновником вызывала испуг
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:27, всього редагувалось 2 разів.
1) Единственный эффективный способ борьбы с коррупцией - это неотвратимость наказания. Само наказание должно применяться как к получающему неправомерную выгоду, так и создаюшему условия для ее получения (в узком смысле - и за получение, и за дачу взяток).
2) Высокие зарплаты на госслужбе не являются фактором, сдерживающим коррупцию при отсутствии неотвратимости наказания. Более того, это даже поощряет ее, индульгируя высокие расходы, поскольку коррупционер не боится контроля за ними, будучи прикрытым высокими официальными доходами.
3) Высокие (рыночные, сопоставимые с бизнесом) зарплаты необходимы, чтобы привлекать на госслужбу опытных руководителей и редких специалистов. При этом такими же высокими должны быть и KPI данных должностей. Например, Нефтегазу дорогой менеджмент для поднятия тарифов в условиях монопольного рынка, не нужен, потому что с этим справится и дешевый. А для увеличения внутренней добычи - нужен, но таких KPI никто не ставит, либо текущий менеджмент их провалил, поскольку фактическая добыча падает