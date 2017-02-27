Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53

Faceless написав: Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции. Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции.

Faceless написав: Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы.

Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы.Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция

Нет. Коррупция плывет туда где большие зарплаты и возможность много украсть и не понести за это наказание. Госслужба с высокими зарплатами и отсуствием прозрачности и контроля со стороны населения - это идеальная среда для коррупции. И чем больше зарплаты, тем более жирные коррупционеры туда будут лезть.Коррупционерам как медом намазано там, где высокие зарплаты.Если поставить зарплату госслужащего 100 тыс. грн, то я уверен что на такой должности будут работать исключительно воры и коррупционеры, хитрые, жадные и имеющие обширую сеть связей с такими-же коррупционерами.И поймать этих воров и коррупционеров вы не сможете, потому что у них достаточно денег, чтобы купить любых прокуроров и судей, которые тоже точно такие-же коррупционеры, т.к. получают громадные, неадекватные работе зарплаты.Это не мои идеи. Это суть работы крупных частных компаний. А государство по структуре мало чем отличается от крупной частной компании. Клиенты (население) платят компании (платят налоги) и ожидают получить за эту плату какую-то работу.Представьте, что вы купили айфон, столкнулись с какой-то проблемой на нем, приходите в магазин Apple, а к вам выходит уборщица и заявляет, что вы должны оплачивать ей 100 тыс зарплату, иначе она будет воровать в магазине и вам не смогут помочь в решении проблемы с вашим айфоном.Точно также абсурдно звучат и заявления что чиновнику нужно платить 100 тыс зарплаты, чтобы он не крал. Да гнать такого чиновника нужно в шею, если он подобное заявляет!А теперь представьте, что вы пришли в Apple, а вам там заявляют, что вы должны платить абонплату за пользование телефоном, потому что у компании не достаточно высокие доходы.Это тоже самое что и заявления о том, что нужно платить больше налоги и повышать тарифы, чтобы повысить поступления в госбюджет.Абсурд. Государство с чиновниками обязаны стелиться перед налогоплательщиками и чуть ли не вылизывать им туфли. Потому что это клиенты которые приносят прибыль.