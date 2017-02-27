Realist написав:Я не підтримую, дуже високі зарплати для держслужбовців, але і платити їм 7 середніх зарплат на посадах із певною відповідальністю - це смішно.
я не считаю это смешным. 7 средних зарплат - это чересчур много для чиновника.
В частных компаниях нередко начальство может получать раза в два меньше чем инженер у него-же в подчинении. А вообще разница в зарплатах в частных компаниях обычно не превышает 2-3 раза и определяется профессионализмом, опытом и умением быстро и качественно решать вопросы, а не должностью и уровнем начальствования.
И довольно часто бывает, когда клиент компании зарабатывает в 3-5 раз больше, чем топ-менеджер.
Средняя зарпплата - это как раз уровень клиента компании. Исходя из аналогии зарплата крупного чиновника должна быть раза в три меньше средней зарплаты по стране...
а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные. высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.
Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные. высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.
да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/ Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10
Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.
А вы где-то в госкомпании работаете?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.