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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6951695269536954
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:22

  Амвросий написав:
  Realist написав:Я не підтримую, дуже високі зарплати для держслужбовців, але і платити їм 7 середніх зарплат на посадах із певною відповідальністю - це смішно.


я не считаю это смешным. 7 средних зарплат - это чересчур много для чиновника.

В частных компаниях нередко начальство может получать раза в два меньше чем инженер у него-же в подчинении. А вообще разница в зарплатах в частных компаниях обычно не превышает 2-3 раза и определяется профессионализмом, опытом и умением быстро и качественно решать вопросы, а не должностью и уровнем начальствования.

И довольно часто бывает, когда клиент компании зарабатывает в 3-5 раз больше, чем топ-менеджер.

Средняя зарпплата - это как раз уровень клиента компании. Исходя из аналогии зарплата крупного чиновника должна быть раза в три меньше средней зарплаты по стране...


а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные.
высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:31

  Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные.
высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.


да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/
Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10 :)

Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.

А вы где-то в госкомпании работаете?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:35

  Амвросий написав:Чтобы у коррупционеров и воров даже сама мысль пойти работать чиновником вызывала испуг :)

Должен быть стимул не потерять насиженное на рабочем месте. Наказание:

1) аннуляция трудового стажа
2) конфискация имущества
3) пожизненный запрет выезда за рубеж путем аннуляции загранпаспорта
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greenozon
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