Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные. высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.
да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/ Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10
Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.
А вы где-то в госкомпании работаете?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные. высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.
да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/ Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10
Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.
А вы где-то в госкомпании работаете?
нет, в частной, поскольку на госслужбе на зп не проживешь. а в частной как-то можно;)
Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".
ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".
это не связанные вещи;) экономической чудо Китая - это его ставка на привлечение инвестиций в страну за счет дешевой рабочей силы и забивании на экологию годах так в 90хх
а расстрелы за коррупцию - у них там свои традиции, наша коррупция отдыхает на их фоне
конечно, одно повышение зп не поможет, борьба с коррупцией - это комплекс мер, и к сожалению, нет единого рецепта
Я бы все таки предложил попробовать. Сперва расстрелы коррупционеров, а если не сработает, тогда уже повышение зарплат. Да и чуть дешевле было бы расстрелять сотню-другую на стадионе, чем платить им по несколько сот тысяч в месяц.
Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.
Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.
ryabchenko2 написав:Shaman Я бы все таки предложил попробовать. Сперва расстрелы коррупционеров, а если не сработает, тогда уже повышение зарплат. Да и чуть дешевле было бы расстрелять сотню-другую на стадионе, чем платить им по несколько сот тысяч в месяц.
А як визначимо хто такий корупціонер а хто ні? Людина,яка купила контрабандний товар - злочинець чи ні? А якщо ця людина-чиновник? з мінімальною зарплатою А якщо чиновник з максимальною? А хто визначить корупціонер чи ні? А хто захистить від корупціонерів.які проберуться в ряди тих хто визначає і для яких чесний=дурний=легко підставити?
Тому легкі рішення як правило=дурні і нереалістичні.