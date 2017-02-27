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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69526953695469556956>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:31

  Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные.
высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.


да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/
Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10 :)

Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.

А вы где-то в госкомпании работаете?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:35

  Амвросий написав:Чтобы у коррупционеров и воров даже сама мысль пойти работать чиновником вызывала испуг :)

Должен быть стимул не потерять насиженное на рабочем месте. Наказание:

1) аннуляция трудового стажа
2) конфискация имущества
3) пожизненный запрет выезда за рубеж путем аннуляции загранпаспорта
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:54

Київ голольодний :)
на правах недільного оффтопа


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:58

  greenozon написав:Київ голольодний :)
на правах недільного оффтопа


у нас такое-же, только в магазин выходил - еле дошел, ходить вообще невозможно, разве что на дорогу выбраться, там хоть песком присыпано и машинами раскатано.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 12 гру, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:59

  Амвросий написав:
  Shaman написав:а Вы вообще работали в частных компаниях? а то цифры озвучиваете, скажем так, некорректные.
высокие зп у руководителей определяются еще и тем, что именно они принимают решения.


да, работал в компаниях, которые входят в топ 10 списка fortune 500. Если не знаете что это, можете посмотреть тут: https://fortune.com/fortune500/
Вообще говоря, все компании где работал по текущей специальности есть в этом списке, но не все в топ 10 :)

Не топ менеджером конечно, но внутренюю атмоферу и порядки более менее знаю, в том числе общался с топ-менеджментом и владельцами.

А вы где-то в госкомпании работаете?


нет, в частной, поскольку на госслужбе на зп не проживешь.
а в частной как-то можно;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:00

Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:05

  ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".


это не связанные вещи;)
экономической чудо Китая - это его ставка на привлечение инвестиций в страну за счет дешевой рабочей силы и забивании на экологию годах так в 90хх

а расстрелы за коррупцию - у них там свои традиции, наша коррупция отдыхает на их фоне :mrgreen:

конечно, одно повышение зп не поможет, борьба с коррупцией - это комплекс мер, и к сожалению, нет единого рецепта :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:10

Shaman

Я бы все таки предложил попробовать. Сперва расстрелы коррупционеров, а если не сработает, тогда уже повышение зарплат. Да и чуть дешевле было бы расстрелять сотню-другую на стадионе, чем платить им по несколько сот тысяч в месяц. :D
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15

  Shaman написав:на госслужбе на зп не проживешь.


Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.

Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:27

  ryabchenko2 написав:Shaman
Я бы все таки предложил попробовать. Сперва расстрелы коррупционеров, а если не сработает, тогда уже повышение зарплат. Да и чуть дешевле было бы расстрелять сотню-другую на стадионе, чем платить им по несколько сот тысяч в месяц. :D
А як визначимо хто такий корупціонер а хто ні?
Людина,яка купила контрабандний товар - злочинець чи ні?
А якщо ця людина-чиновник? з мінімальною зарплатою
А якщо чиновник з максимальною?
А хто визначить корупціонер чи ні?
А хто захистить від корупціонерів.які проберуться в ряди тих хто визначає і для яких чесний=дурний=легко підставити?

Тому легкі рішення як правило=дурні і нереалістичні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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