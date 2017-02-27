Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.
Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.
2-3 квартиры, 5 земельных участков, 1-2 машины - это 90% деклараций чиновников среднего звена.
Не знаю как в Киеве, но в новостройке в центральной части города областного центра соседи - таможенник (квартирка стоила $60 тысяч, ездит на паркетник Subaru), прокурорша (те же $60, корейский седан), депутатша (двухуровневая около $100 тысяч, несколько автомобилей у нее и ее мужа). Еще одного соседа (скорее всего чиновник, т.к. был свой водитель, возил его на Крузаке 200) повесили на доске объявлений в розыске за экономическое преступление - год его не видел, а тут раз смотрю - его фото висело. Сын у него на новенькой Тойоте Кемри ездит.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 12 гру, 2020 23:35, всього редагувалось 1 раз.
ryabchenko2 написав:Я бы все таки предложил попробовать.
Стрілляють тих китайських корупціонерів , а корупція нікуди й не зникає. По індексу сприйняття корупції Китай на 80 місці в світі. Данія, Нова Зеландія, Фінляндія в трійці лідерів без жодних розстрілів. Причина в іншому.
Чисто не там где убирают, а там где не сорят, с коррупцией примерно так же. Коррупция - низкий уровень развития общества, многие считают её приемлемой или даже полезной, хоть и не заявляют такое в открытую, но с удовольствием пользуются её плодами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".
в Китае чиновников показательно казнили и 30, и 300, и 3000 лет назад. И сейчас продолжают. А значит, злоупотребления никуда не делись.
То есть, расстрелы от них не помогают, это абсолютно очевидно.
ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".
в Китае чиновников показательно казнили и 30, и 300, и 3000 лет назад. И сейчас продолжают. А значит, злоупотребления никуда не делись.
То есть, расстрелы от них не помогают, это абсолютно очевидно.
Абсолютно не очевидно. Китай не состоялся бы как Китай без расстрелов. Как и СССР в свое время при Сталине.
Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях
в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд.
С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки
С третьей стороны, а нужно ли привлекать на госслужбу людей из бизнеса? Зачем? Делать и там "свой маленький бизнес"? Много знаете положительных примеров, даже с нынешними "сиротскими" зарплатами? Как на меня, это концептуально разные сферы. Ну например как назначить адвоката на должность прокурора. И тот и тот на юридическом учились, но цели и методы у них "немножко" разные.
Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.
Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.
Сходіть на пасіку- все зрозумієте, так в кожній країні, не будьте близкозорими-цей світ створений для трутнів.
Перед зимой ведь пчелы выгоняют (фактически - убивают) всех трутней, правильно? Иначе не факт, что улей смог бы перезимовать. В нашем случае, это, если бы трутням решили увеличить пайку меда за счет рабочих пчел. Что у нас и происходит.
Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.
Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией. Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.
Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого. А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.