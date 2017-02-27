Додано: Суб 12 гру, 2020 23:34

Чисто не там где убирают, а там где не сорят, с коррупцией примерно так же. Коррупция - низкий уровень развития общества, многие считают её приемлемой или даже полезной, хоть и не заявляют такое в открытую, но с удовольствием пользуются её плодами.

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$