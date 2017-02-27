RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6953695469556956>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:28

  Амвросий написав:
  Shaman написав:на госслужбе на зп не проживешь.


Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.

Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.

2-3 квартиры, 5 земельных участков, 1-2 машины - это 90% деклараций чиновников среднего звена.

Не знаю как в Киеве, но в новостройке в центральной части города областного центра соседи - таможенник (квартирка стоила $60 тысяч, ездит на паркетник Subaru), прокурорша (те же $60, корейский седан), депутатша (двухуровневая около $100 тысяч, несколько автомобилей у нее и ее мужа). Еще одного соседа (скорее всего чиновник, т.к. был свой водитель, возил его на Крузаке 200) повесили на доске объявлений в розыске за экономическое преступление - год его не видел, а тут раз смотрю - его фото висело.
Сын у него на новенькой Тойоте Кемри ездит.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 12 гру, 2020 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9309
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ryabchenko2 написав:Я бы все таки предложил попробовать.

Стрілляють тих китайських корупціонерів , а корупція нікуди й не зникає.
По індексу сприйняття корупції Китай на 80 місці в світі. Данія, Нова Зеландія, Фінляндія в трійці лідерів без жодних розстрілів. Причина в іншому.
stryzhko
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 04.10.16
Подякував: 353 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чисто не там где убирают, а там где не сорят, с коррупцией примерно так же. Коррупция - низкий уровень развития общества, многие считают её приемлемой или даже полезной, хоть и не заявляют такое в открытую, но с удовольствием пользуются её плодами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 гру, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:38

  ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".

в Китае чиновников показательно казнили и 30, и 300, и 3000 лет назад.
И сейчас продолжают. А значит, злоупотребления никуда не делись.

То есть, расстрелы от них не помогают, это абсолютно очевидно.
juristkostya
 
Повідомлень: 3365
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:42

  juristkostya написав:
  ryabchenko2 написав:Напомню, что в Китае за последние десятилетия расстреляли 10 тысяч чиновников за коррупцию. Т.е. Китай решил, что с коррупцией нужно бороться расстрелами - у них экономическое чудо. В Украине, с вороватыми чиновниками решили бороться повышением официальных зарплат. В результате экономическое чудо для Украины, что нам еще кто-то дает денег "на жизнь".

в Китае чиновников показательно казнили и 30, и 300, и 3000 лет назад.
И сейчас продолжают. А значит, злоупотребления никуда не делись.

То есть, расстрелы от них не помогают, это абсолютно очевидно.

Абсолютно не очевидно.
Китай не состоялся бы как Китай без расстрелов. Как и СССР в свое время при Сталине.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9309
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:44

juristkostya

Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.
ryabchenko2
 
Повідомлень: 169
З нами з: 02.04.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:49

  Faceless написав:
Амвросий написав:
  Faceless написав:Такие ЗП не редкость даже у не ТОП менеджеров в крупных компаниях


в частных компаниях да и в частных компаниях международного уровня - это нормально, они из госбюджета деньги не потребляют, а зарабатывают огромные деньги сами. Государство вообще ничего не зарабатывает, оно расходует деньги налогоплательщиков, поэтому такая зарплата для госчиновника - это абсурд.
С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


С третьей стороны, а нужно ли привлекать на госслужбу людей из бизнеса? Зачем? Делать и там "свой маленький бизнес"? Много знаете положительных примеров, даже с нынешними "сиротскими" зарплатами?
Как на меня, это концептуально разные сферы. Ну например как назначить адвоката на должность прокурора. И тот и тот на юридическом учились, но цели и методы у них "немножко" разные.
drevlyanin
 
Повідомлень: 325
З нами з: 01.04.20
Подякував: 156 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:53

  Амвросий написав:
  Shaman написав:на госслужбе на зп не проживешь.


Смотрел как-то публичную декларацию госслужащей из налоговой. Уже по декларации и ее разговорам понятно, что зарабатывает неплохо, правда и работает не на одной госслужбе, а на нескольких. А так в целом - три квартиры, автомобиль, 15 тысяч пенсия, субсидия, гос помощь и зарплаты с каждого места оформления понемногу. Плюс еще председатель ОСББ или чтото вроде того. В сумме помоему чтото около 30 тыс грн официально.

Не представляю, как можно заработать на три квартиры и машину, при таких доходах.

Сходіть на пасіку- все зрозумієте, так в кожній країні, не будьте близкозорими-цей світ створений для трутнів.
Trast
 
Повідомлень: 636
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:59

Trast

Перед зимой ведь пчелы выгоняют (фактически - убивают) всех трутней, правильно? Иначе не факт, что улей смог бы перезимовать. В нашем случае, это, если бы трутням решили увеличить пайку меда за счет рабочих пчел. Что у нас и происходит.
ryabchenko2
 
Повідомлень: 169
З нами з: 02.04.13
Подякував: 78 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:00

  ryabchenko2 написав:juristkostya

Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.

Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией.
Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.

Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого.
А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.
juristkostya
 
Повідомлень: 3365
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6953695469556956>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2081, 2082, 2083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20829 2708236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 23:09
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144015
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1695625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.