Перед зимой ведь пчелы выгоняют (фактически - убивают) всех трутней, правильно? Иначе не факт, что улей смог бы перезимовать. В нашем случае, это, если бы трутням решили увеличить пайку меда за счет рабочих пчел. Что у нас и происходит.
А от і ні, бджоли не в змозі цього зробити, це може зробити тільки пасічник, але не кожен ще й з пасічников на те спроможний, фактично пасіка і є тим показником, яка де державність і де який пасічник.
До речі і це не жарт- Батько Лука, дуже гарно вже 25 років пасіку тримає, а чому? Бо що? Вчителя ж є. А у нас пасічники навіть не хочуть з'ясовувати, що таке пасіка, всі йдуть на владу, бо сказали, що залишилось ще 200000 хатинок бджіл, є ще що здирати, тобто наш пасічник це головний трутень.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 13 гру, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.
Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией. Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.
Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого. А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.
Интересное заключение. А зачем тогда они это делают? Просто привычка такая? Вывод-китайцы кровожадные де***!
Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод" Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів. Власне, це дуже правильно, щоб народ, який створював ВВП, теж мав право на знищення трутнів, які його розкрадають, в інтересах виживання свого вулика-країни. І, так само, вірогідно, вулики, в яких би владу захопили трутні були б приречені. Природа - цікава штука.
Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.
Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией. Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.
Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого. А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.
Интересное заключение. А зачем тогда они это делают? Просто привычка такая? Вывод-китайцы кровожадные де***!
это как бы нормально для политиков: делать не то, что надо/что эффективно, а то, что хорошо воспринимается публикой. И да, китайское общество сильно отличается от европейского, это совершенно не секрет.
Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод" Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів. Власне, це дуже правильно, щоб народ, який створював ВВП, теж мав право на знищення трутнів, які його розкрадають, в інтересах виживання свого вулика-країни. І, так само, вірогідно, вулики, в яких би владу захопили трутні були б приречені. Природа - цікава штука.
З повагою до вас, але це вже давно не так. Зараз щоб всіх бджол зберегти до весни, ще треба дуже пасічнику напружитися, бджоли вже давно перед трутнями програють. Та і хворіють дуже. Колись була у мене світла мрія про пасіку, яка здійснилась, але там зараз, теж саме, що і в Україні.
Зараз , щоб пасіка була жива, пасічнику треба над бджолами порхати.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 13 гру, 2020 00:33, всього редагувалось 1 раз.