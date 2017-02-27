Додано: Нед 13 гру, 2020 07:11

drevlyanin написав: Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао. Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.

народ по нашим меркам таки диковатый, особенно в селах, загуглите например почему в Китае мальчиков существенно больше чем девочек.А как достигли экономического уровня вполне понятно, тамошняя власть не препятствует бизнесу и течению цивилизации. Весь этот коммунизм скорее формальность, в Пекине есть мавзолей и символика, а в крупных городах типа Шанхая и Шеньженя её уже крайне мало. Китайцы патриархальное общество, живут традициями предков, со времен императора любая власть для них - сакральная, не нужны коммунизм, смертная казнь или религия, чтобы управлять китайцами, они законопослушны от природы. Пишите правильные законы и река потечет в нужном направлении.Кроме того миллиардный Китай тысячилетиями развивался в замкнутом пространстве поэтому их культура однородна, да там есть католики и мусульмане, но они не влияют на общую культурную среду, культурных противоречий (а-ля русскоязычный восток vs украиноязычный запад) там нет.Свободолюбивый украинец ненавидит любую власть (майданы тому пример), а значит презирает и законы. Нужно преодолеть предрассудки, что власть это какие то особенные люди, которым позволено больше чем другим, воспринимать власть как сервис. Понимаете как мы от этого далеко?