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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6954695569566957>
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:08

  ryabchenko2 написав:Trast

Перед зимой ведь пчелы выгоняют (фактически - убивают) всех трутней, правильно? Иначе не факт, что улей смог бы перезимовать. В нашем случае, это, если бы трутням решили увеличить пайку меда за счет рабочих пчел. Что у нас и происходит.


А от і ні, бджоли не в змозі цього зробити, це може зробити тільки пасічник, але не кожен ще й з пасічников на те спроможний, фактично пасіка і є тим показником, яка де державність і де який пасічник.

До речі і це не жарт- Батько Лука, дуже гарно вже 25 років пасіку тримає, а чому?
Бо що?
Вчителя ж є.
А у нас пасічники навіть не хочуть з'ясовувати, що таке пасіка, всі йдуть на владу, бо сказали, що залишилось ще 200000 хатинок бджіл, є ще що здирати, тобто наш пасічник це головний трутень.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 13 гру, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:12

  juristkostya написав:
  ryabchenko2 написав:juristkostya

Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.

Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией.
Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.

Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого.
А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.


Интересное заключение. А зачем тогда они это делают? Просто привычка такая? Вывод-китайцы кровожадные де***! :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:13

Trast

Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.
Власне, це дуже правильно, щоб народ, який створював ВВП, теж мав право на знищення трутнів, які його розкрадають, в інтересах виживання свого вулика-країни. І, так само, вірогідно, вулики, в яких би владу захопили трутні були б приречені. Природа - цікава штука.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:18

  drevlyanin написав:
  juristkostya написав:
  ryabchenko2 написав:juristkostya

Что значит не помогают? Сравните динамику ВВП Китая и Украины.

Вы исходите из того, что ВВП находится в однозначной связи с коррупцией.
Но это не обосновано ничем, кроме вашей внутренней установки.

Тем временем, подумайте: если бы расстрелы помогали от коррупции - то в стране с активным применением расстрелов коррупция давно была бы сведена к незначительным величинам. И расстреливать стало бы некого.
А они всё расстреливают и расстреливают. И темпы не снижаются. Значит, расстрелы не помогают.


Интересное заключение. А зачем тогда они это делают? Просто привычка такая? Вывод-китайцы кровожадные де***! :wink:

это как бы нормально для политиков: делать не то, что надо/что эффективно, а то, что хорошо воспринимается публикой.
И да, китайское общество сильно отличается от европейского, это совершенно не секрет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:20

  ryabchenko2 написав:Trast

Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.
Власне, це дуже правильно, щоб народ, який створював ВВП, теж мав право на знищення трутнів, які його розкрадають, в інтересах виживання свого вулика-країни. І, так само, вірогідно, вулики, в яких би владу захопили трутні були б приречені. Природа - цікава штука.

З повагою до вас, але це вже давно не так.
Зараз щоб всіх бджол зберегти до весни, ще треба дуже пасічнику напружитися, бджоли вже давно перед трутнями програють.
Та і хворіють дуже.
Колись була у мене світла мрія про пасіку, яка здійснилась, але там зараз, теж саме, що і в Україні.

Зараз , щоб пасіка була жива, пасічнику треба над бджолами порхати.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 13 гру, 2020 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От обсуждения зарплат других в своем кармане на зазвенит :-)
Лучше перейти к более приятным темам - как заработать самим и на валютном рынке тоже!
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

похоже, валюта уже вообще никого не интересует :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:40

  Alex2007 написав:похоже, валюта уже вообще никого не интересует :D

Ну натякну, курс 35 вже давно мав би бути, але це якщо є економіка, а у нас її немає, у нас є тільки : взяти грощі МВФ і валюту хомяків подешевше, і нерези ,як запорука, щоб свято шлунку відбулося-завжди поруч,
як там у Наутілуса-ця музика може грати вічно, поки у боржника є раби.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:29

  juristkostya написав:это как бы нормально для политиков: делать не то, что надо/что эффективно, а то, что хорошо воспринимается публикой.


Так почему тогда нашим политикам это не повторить? Рейтинг ракетой вверх и народ в восторге!
И что, в Китае таки сам Си и секретари ЦК коррупционеров ловят и к стенке ставят или их ментов тоже к политикам причисляете? Али они(менты) там все поголовно марионетки правительства и взяток не берут? Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 07:11

  drevlyanin написав:Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.
народ по нашим меркам таки диковатый, особенно в селах, загуглите например почему в Китае мальчиков существенно больше чем девочек.

А как достигли экономического уровня вполне понятно, тамошняя власть не препятствует бизнесу и течению цивилизации. Весь этот коммунизм скорее формальность, в Пекине есть мавзолей и символика, а в крупных городах типа Шанхая и Шеньженя её уже крайне мало. Китайцы патриархальное общество, живут традициями предков, со времен императора любая власть для них - сакральная, не нужны коммунизм, смертная казнь или религия, чтобы управлять китайцами, они законопослушны от природы. Пишите правильные законы и река потечет в нужном направлении.

Кроме того миллиардный Китай тысячилетиями развивался в замкнутом пространстве поэтому их культура однородна, да там есть католики и мусульмане, но они не влияют на общую культурную среду, культурных противоречий (а-ля русскоязычный восток vs украиноязычный запад) там нет.

Свободолюбивый украинец ненавидит любую власть (майданы тому пример), а значит презирает и законы. Нужно преодолеть предрассудки, что власть это какие то особенные люди, которым позволено больше чем другим, воспринимать власть как сервис. Понимаете как мы от этого далеко?
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