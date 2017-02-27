как далеки вы от реальности, прям как дети
зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать
а ведь Попов и 10 месяцев не проработал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:14
как далеки вы от реальности, прям как дети
зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать
а ведь Попов и 10 месяцев не проработал
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:18
сократить госаппарат в 100 раз (толку от них нет вообще), сократить офис президента и парламент на 90%
деградация страны неизлечима и идет 30 лет
про олигофренов у власти ...больше, чем на минималку они не наработали (включая президента)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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