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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6954695569566957
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:14

  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


как далеки вы от реальности, прям как дети

зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать

https://dumskaya.net/news/nachalnika-po ... VF4tJ1AiVw

а ведь Попов и 10 месяцев не проработал :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:18

  Faceless написав:Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции.
Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы.
Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция


сократить госаппарат в 100 раз (толку от них нет вообще), сократить офис президента и парламент на 90%

деградация страны неизлечима и идет 30 лет

про олигофренов у власти ...больше, чем на минималку они не наработали (включая президента)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 6954695569566957
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