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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6954695569566957
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:14

  Faceless написав:С другой стороны, если держать зарплаты в госсекторе на уровне плинтуса, никто, с хоть близко сравнимым опытом и квалификацией, не перейдет из частной компании на госслужбу, чтобы тратить свое время и усилия за копейки


как далеки вы от реальности, прям как дети

зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать

https://dumskaya.net/news/nachalnika-po ... VF4tJ1AiVw

а ведь Попов и 10 месяцев не проработал :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:18

  Faceless написав:Это и сейчас тупая рутина и бюрократия, отличное средство для приживания коррупции.
Ваши же идеи приведут только к закреплению этого статуса: кучка олигофренов на минималке, работа которых не стоит даже этой минималки, а возможно и вообще даёт отрицательный эффект, и коррупционеры, приспособившиеся, как в этом болоте создавать и решать проблемы.
Там, где целью ставится тупая рутина, всегда будет только деградация и коррупция


сократить госаппарат в 100 раз (толку от них нет вообще), сократить офис президента и парламент на 90%

деградация страны неизлечима и идет 30 лет

про олигофренов у власти ...больше, чем на минималку они не наработали (включая президента)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:24

  Alex2007 написав:похоже, валюта уже вообще никого не интересует :D


а чем она может быть интересна, если на ней нельзя заработать? депозиты всё

неделю назад сдал 2к по 28,40....оказалось что этого не хватит закрыть карты, и на следующей неделе придется сдать еще 2к, но наверно по 28,0 или 27,95

такие мелочи уже не на что не влияют :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:27

  prodigy написав:
  Alex2007 написав:похоже, валюта уже вообще никого не интересует :D


а чем она может быть интересна, если на ней нельзя заработать? депозиты всё

неделю назад сдал 2к по 28,40....оказалось что этого не хватит закрыть карты, и на следующей неделе придется сдать еще 2к, но наверно по 28,0 или 27,95

такие мелочи уже не на что не влияют :mrgreen:

Дельта между 1й и 2й сдачей и есть ваш доход...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:42

  Shaman написав:породил оффтоп...


Оффтопить по субботам – моя прерогатива!
А то, что Вы создали, - вполне в рамках мейнстрима.
Задела за живое всех смертей в Китае тема.
Вот и не прошел никто зачетной темы мимо!
(Не Омар Хайям)
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:18

  drevlyanin написав:
  juristkostya написав:это как бы нормально для политиков: делать не то, что надо/что эффективно, а то, что хорошо воспринимается публикой.


Так почему тогда нашим политикам это не повторить? Рейтинг ракетой вверх и народ в восторге!
И что, в Китае таки сам Си и секретари ЦК коррупционеров ловят и к стенке ставят или их ментов тоже к политикам причисляете? Али они(менты) там все поголовно марионетки правительства и взяток не берут? Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.

Ещё раз: однозначная связь уровня коррупции и уровня экономики существует только в вашем воображении. Фактически же коррупция лишь один из массы факторов. И не самый весомый.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:29

juristkostya

Какая-то дичь. По вашему коррупция не является причиной нынешнего положения в экономике? МФВ, наверное, просто по-приколу нам об этом талдычит на протяжении последних лет? Собственно, таки, поправлюсь - не столько коррупция, как наше толерантное отношение к коррупции. Разворовали зерно из госрезерва - "мыши съели". Никто не расстрелян, никто не посажен. Давайте ребяткам повысим еще зарплаты, чтоб не воровали. Коллега Траст привел хорошее сравнение с пчелами. Трутень потребляет меда в несколько раз больше чем рабочая пчела. Если их не убивать (либо пчелы сами, либо с помощью пчеловода), то они за зимы съедят все запаса меда и улей умрет от голода. От МВФ нам говорит - "ребята у вас до **а трутней, они съедают весь мед, что вы собираете". А тут такой голов из улья. "Да не, это ***, нет прямой зависимости между количеством трутней и количеством съедаемого меда, давайте искать другие пути" )
ryabchenko2
 
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