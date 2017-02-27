как далеки вы от реальности, прям как дети
зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать
а ведь Попов и 10 месяцев не проработал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:14
как далеки вы от реальности, прям как дети
зарплата(ее размер) где-то на ...надцатом месте
брали взятки и будут брать
а ведь Попов и 10 месяцев не проработал
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:18
сократить госаппарат в 100 раз (толку от них нет вообще), сократить офис президента и парламент на 90%
деградация страны неизлечима и идет 30 лет
про олигофренов у власти ...больше, чем на минималку они не наработали (включая президента)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:24
а чем она может быть интересна, если на ней нельзя заработать? депозиты всё
неделю назад сдал 2к по 28,40....оказалось что этого не хватит закрыть карты, и на следующей неделе придется сдать еще 2к, но наверно по 28,0 или 27,95
такие мелочи уже не на что не влияют
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:27
Дельта между 1й и 2й сдачей и есть ваш доход...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:42
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:18
Ещё раз: однозначная связь уровня коррупции и уровня экономики существует только в вашем воображении. Фактически же коррупция лишь один из массы факторов. И не самый весомый.
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:29
juristkostya
Какая-то дичь. По вашему коррупция не является причиной нынешнего положения в экономике? МФВ, наверное, просто по-приколу нам об этом талдычит на протяжении последних лет? Собственно, таки, поправлюсь - не столько коррупция, как наше толерантное отношение к коррупции. Разворовали зерно из госрезерва - "мыши съели". Никто не расстрелян, никто не посажен. Давайте ребяткам повысим еще зарплаты, чтоб не воровали. Коллега Траст привел хорошее сравнение с пчелами. Трутень потребляет меда в несколько раз больше чем рабочая пчела. Если их не убивать (либо пчелы сами, либо с помощью пчеловода), то они за зимы съедят все запаса меда и улей умрет от голода. От МВФ нам говорит - "ребята у вас до **а трутней, они съедают весь мед, что вы собираете". А тут такой голов из улья. "Да не, это ***, нет прямой зависимости между количеством трутней и количеством съедаемого меда, давайте искать другие пути" )
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