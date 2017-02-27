Додано: Нед 13 гру, 2020 09:29

juristkostya



Какая-то дичь. По вашему коррупция не является причиной нынешнего положения в экономике? МФВ, наверное, просто по-приколу нам об этом талдычит на протяжении последних лет? Собственно, таки, поправлюсь - не столько коррупция, как наше толерантное отношение к коррупции. Разворовали зерно из госрезерва - "мыши съели". Никто не расстрелян, никто не посажен. Давайте ребяткам повысим еще зарплаты, чтоб не воровали. Коллега Траст привел хорошее сравнение с пчелами. Трутень потребляет меда в несколько раз больше чем рабочая пчела. Если их не убивать (либо пчелы сами, либо с помощью пчеловода), то они за зимы съедят все запаса меда и улей умрет от голода. От МВФ нам говорит - "ребята у вас до **а трутней, они съедают весь мед, что вы собираете". А тут такой голов из улья. "Да не, это ***, нет прямой зависимости между количеством трутней и количеством съедаемого меда, давайте искать другие пути" )