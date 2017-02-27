Додано: Нед 13 гру, 2020 10:34

За прошедший год в Польше иностранцы купили 8 500 квартир. Из этого числа 3 200 жилищ были приобретены гражданами Украины.



Такую статистику приводит PAP, ссылаясь на интернет-портал недвижимости Gethhome.pl.



Умножаем 3200 на среднюю стоимость квартиры... заробитчане это улица с двусторонним движением

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$