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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6955695669576958
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:07

  ryabchenko2 написав: От МВФ нам говорит - "ребята у вас до **а трутней, они съедают весь мед, что вы собирание.

Пока трутни несут мёд в банку МВФ, всех все устраивает, за исключением только самих пчел. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:22

  Амвросий написав:
  ryabchenko2 написав:Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.


при пчеловоде хорошие времена были... :roll:
не все конечно было идеально, но по сравнению с тем что сейчас - небо и земля. Видно по пчелам знал своё дело :)


...а пчеловод ли тянул страну ??? Развалив банк Украина...умыл руки и взвалил все на Юльку....
Даже в маЦкву засцал ехать прыщавый...по газу решать... ,Или память коротка ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:38

  abc111 написав:
  Амвросий написав:
  ryabchenko2 написав:Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.


при пчеловоде хорошие времена были... :roll:
не все конечно было идеально, но по сравнению с тем что сейчас - небо и земля. Видно по пчелам знал своё дело :)


...а пчеловод ли тянул страну ??? Развалив банк Украина...умыл руки и взвалил все на Юльку....
Даже в маЦкву засцал ехать прыщавый...по газу решать... ,Или память коротка ???

При Пчеловоде усиленно прогуливали ранее нахомяченое Кучмой.
Были нараспашку открыты все рынки, Запад просто захлебывался от восторга.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/10867 ... 8-g-do-5-4
.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........

Охреноветь можно от наших спивгромадян.

Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.
И наблюдая историю - отнюдь не единожды.

Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.

Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.
А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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