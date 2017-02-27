Додано: Нед 13 гру, 2020 15:44

.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........Охреноветь можно от наших спивгромадян.Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.И наблюдая историю - отнюдь не единожды.Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.