Пока трутни несут мёд в банку МВФ, всех все устраивает, за исключением только самих пчел.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:07
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:22
...а пчеловод ли тянул страну ??? Развалив банк Украина...умыл руки и взвалил все на Юльку....
Даже в маЦкву засцал ехать прыщавый...по газу решать... ,Или память коротка ???
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:38
При Пчеловоде усиленно прогуливали ранее нахомяченое Кучмой.
Были нараспашку открыты все рынки, Запад просто захлебывался от восторга.
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/10867 ... 8-g-do-5-4
.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........
Охреноветь можно от наших спивгромадян.
Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.
И наблюдая историю - отнюдь не единожды.
Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.
Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.
А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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