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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:22
Амвросий написав: ryabchenko2 написав:
Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.
при пчеловоде хорошие времена были...
не все конечно было идеально, но по сравнению с тем что сейчас - небо и земля. Видно по пчелам знал своё дело
...а пчеловод ли тянул страну ??? Развалив банк Украина...умыл руки и взвалил все на Юльку....
Даже в маЦкву засцал ехать прыщавый...по газу решать... ,Или память коротка ???
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:38
abc111 написав: Амвросий написав: ryabchenko2 написав:
Все таки, ви помиляєтесь, "По окончании взятка, перед началом зимовки пчёлы выгоняют из гнезда всех трутней, а также убивают трутнёвый расплод"
Це природньо - оскільки для виживання сім'ї - вони не потрібні, і їх годування може призвести до загибелі всієї сім'ї - робочі бджоли, ті, що назирали мед, знищують дармоїдів.
при пчеловоде хорошие времена были...
не все конечно было идеально, но по сравнению с тем что сейчас - небо и земля. Видно по пчелам знал своё дело
...а пчеловод ли тянул страну ??? Развалив банк Украина...умыл руки и взвалил все на Юльку....
Даже в маЦкву засцал ехать прыщавый...по газу решать... ,Или память коротка ???
При Пчеловоде усиленно прогуливали ранее нахомяченое Кучмой.
Были нараспашку открыты все рынки, Запад просто захлебывался от восторга.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:44
https://news.finance.ua/ru/news/-/10867 ... 8-g-do-5-4
.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........
Охреноветь можно от наших спивгромадян.
Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.
И наблюдая историю - отнюдь не единожды.
Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.
Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.
А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:02
vitaliian написав: drevlyanin написав:
Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.
народ по нашим меркам таки диковатый, особенно в селах, загуглите например почему в Китае мальчиков существенно больше чем девочек.
А как достигли экономического уровня вполне понятно, тамошняя власть не препятствует бизнесу и течению цивилизации. Весь этот коммунизм скорее формальность, в Пекине есть мавзолей и символика, а в крупных городах типа Шанхая и Шеньженя её уже крайне мало. Китайцы патриархальное общество, живут традициями предков, со времен императора любая власть для них - сакральная, не нужны коммунизм, смертная казнь или религия, чтобы управлять китайцами, они законопослушны от природы. Пишите правильные законы и река потечет в нужном направлении.
Кроме того миллиардный Китай тысячилетиями развивался в замкнутом пространстве поэтому их культура однородна, да там есть католики и мусульмане, но они не влияют на общую культурную среду, культурных противоречий (а-ля русскоязычный восток vs украиноязычный запад) там нет.
Свободолюбивый украинец ненавидит любую власть (майданы тому пример), а значит презирает и законы. Нужно преодолеть предрассудки, что власть это какие то особенные люди, которым позволено больше чем другим, воспринимать власть как сервис. Понимаете как мы от этого далеко?
Что то вы всё в кучу навалили, давайте по порядку:
1) Гуглить мне особо нужды нет, в Китае на заработках прилично знакомых, потому "вести с китайских полей" из первых рук получаю регулярно. Например девчёнка уже 4 года там работает преподавателем английского и русского языка в школе, зарплата 2+куе. Или двоих айтишнегов то же приманили большей чем в Киеве зарплатой.
2) По дикости сельского населения-есть конечно такое, но и у нас в дальних сёлах в этом плане не фонтан. Говорю как человек, регулярно бывающий в разных медвежьих углах по рыбным и грибным делам.
3) Народ в поднебесной не такой и монолитный т.к. почти половину территории населяют всевозможные меньшинства-уйгуры, монголы, тибетцы, манчжуры и т.п. и являются на этих территориях большинством.
4) Для китайцев, по вашим словам, власть сакральна и это хорошо. Для нас же, почему то должна подойти именно европейская модель, до которой как до неба раком. Но Европа ведь не однородна, там есть и Германия и Греция. Почему то принято считать, что у нас когда то будет первый вариант, но мне видится ментальная равноудаленность от нас и немцев и китайцев.
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drevlyanin
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:41
juristkostya написав: drevlyanin написав:
Так почему тогда нашим политикам это не повторить? Рейтинг ракетой вверх и народ в восторге!
И что, в Китае таки сам Си и секретари ЦК коррупционеров ловят и к стенке ставят или их ментов тоже к политикам причисляете? Али они(менты) там все поголовно марионетки правительства и взяток не берут? Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао.
Ещё раз: однозначная связь уровня коррупции и уровня экономики существует только в вашем воображении. Фактически же коррупция лишь один из массы факторов. И не самый весомый.
Фига се вы баба Ванга!
Уже и в мысли мои заглянули! В битвах экстрасенсов под каким именем участвуете? Али я где то всуе подобные идеи высказывал?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:53
Starikan написав: Alex2007 написав:
похоже, валюта уже вообще никого не интересует
Интересуют расстрелы
Сборище комиссаров с маузерами, плюсующих друг друга.
Конечно интересуют.
Но строго в контексте валютного рынка!
Вы слишком серьёзно все воспринимаете. Ну и опять же, в штатах смертная казнь имеется-там то же комиссары с маузерами?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Нед 13 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:53
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/108674/mvf-uluchshil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-v-2007g-do-6-7-2008-g-do-5-4
.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........
Охреноветь можно от наших спивгромадян.
Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.
И наблюдая историю - отнюдь не единожды.
Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.
Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.
А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Ющенко просто попал под "Глобальный перегрев экономики".
А воровал в тренде и нынешних
Вспомните хотя бы "лікарню майбутнього"
Или гугл "пресс конференция зинченко 2005", если забыли
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:59
https://news.finance.ua/ru/news/-/10867 ... 8-g-do-5-4
Вкладчик1234 написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/108674/mvf-uluchshil-prognoz-rosta-vvp-ukrainy-v-2007g-do-6-7-2008-g-do-5-4
.......МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007г. до 6,7%.В 2006 году рост ВВП в Украине ускорился до 7,1% с 2,7% годом ранее, тогда как среднегодовая инфляция снизилась до 9% с 13,5%.........
Охреноветь можно от наших спивгромадян.
Чем лучше жили,тем более было желание все разрушить к хрени. И так было практически все время с нулевых.
И наблюдая историю - отнюдь не единожды.
Ющенко имеет рейтинг ноль целых ноль десятых, а между тем и целостность была, и надежда на стабильность, и даже простые работяги могли иметь с пару тысяч долларов в месяц заработка, а не батрачить за копейки по всей планете,и покупали квартиры массово и машины из салона,а не конченые евробляхи как горячие пирожки.
Просто Ющенко не был разрушитель,но ему всякую хрень вспоминают, да по барабану.
А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Ющенко просто попал под "Глобальный перегрев экономики".
А воровал в тренде и нынешних
Вспомните хотя бы "лікарню майбутнього"
Или гугл "пресс конференция зинченко 2005", если забыли
Помню и Зинченко и все остальное.
Но кроме перегрева экономики и захода шальных денег в фин.систему, были еще и факторы де-факто многовекторности,отсутствия поведения "разрушителя", и и личное участие в шурах-мурах по мелочевке,а не по крупному, как его последователи.
Да был фарт по перегреву, но в целом, его более менее толерантность, ненарванность и отсутствие фанатически горящих глаз способствовали спокойному заходу западного капитала, что в конечном итоге обернулось классными бабками для большинства населения.
А так да, конъюнктура на мировых рынках плюс то,что Украина потенциально сказочно богатая страна даже при тотальной коррупционной системе, позволяла в некоторые периоды неплохо проживать большинству сограждан, если только олигархи в борьбе за бабки не начинали в какой-то момент от ожирения играть в свои разрушительные игры, используя публику в темную.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 17:07
drevlyanin написав:
4) Для китайцев, по вашим словам, власть сакральна и это хорошо. Для нас же, почему то должна подойти именно европейская модель, до которой как до неба раком. Но Европа ведь не однородна, там есть и Германия и Греция. Почему то принято считать, что у нас когда то будет первый вариант, но мне видится ментальная равноудаленность от нас и немцев и китайцев.
для любого вида демократии у нас слишком низкая культура, каждый руководитель начиная с учителя школы вместо того чтобы нести в массы национальную идею, выдумывает для подопечных свои правила (меня это бесило ещё в вузе), короче каждый суслик агроном, в ста тысячах надуманных правил всегда найдётся место кумовству, коррупции и другим порокам.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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